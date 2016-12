Crash du Tupolev russe en mer Noire : La deuxième boîte noire retrouvée

La deuxième boîte noire de l'avion militaire russe qui s'est abîmé, dimanche dernier, dans la Mer noire a été récupérée, a annoncé, hier, le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes. «Le deuxième enregistreur de vol du Tupolev Tu-154 a été repéré et récupéré» hier matin, a indiqué l'armée russe, une découverte fondamentale pour déterminer les causes du drame qui a fait 92 morts, dont plus de 60 membres des célèbres Chœurs de l'Armée rouge. Toujours selon l'armée citée par les agences de presse, 15 corps et plus de 200 «fragments de corps des victimes» ont été retrouvés, la plupart ayant déjà été transférés à Moscou où ils doivent être identifiés.

La première boîte noire avait été retrouvée mardi matin «dans un état satisfaisant» par les équipes de recherche qui sondent jour et nuit la zone du crash depuis dimanche dernier.