Annulation des discussions sur des permis de construction à al Qods-Est : Israël se rétracte

La municipalité d’Al Qods a annulé, hier, un vote prévu sur l'octroi de permis de construire pour des centaines de nouveaux logements à Al Qods-Est occupée et annexée, a indiqué l'ONG anti-colonisation Ir Amim.

La radio militaire israélienne a, elle aussi, rapporté que les discussions au sujet de ces permis, prévues quelques jours après l'adoption d'une résolution à l'Onu condamnant la colonisation israélienne, avaient été retirées de l'ordre du jour du comité de planification et de construction de la municipalité d’Al Qods. Ce comité devait discuter de la délivrance de permis de construire dans plusieurs quartiers de colonisation d’Al Qods-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël.

Le maire adjoint de la ville sainte, Meïr Turgeman, qui préside ce comité, avait indiqué que le vote de vendredi à l'ONU de la résolution exhortant Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Al Qods-Est», ne remettait nullement en question cette réunion, prévue de longue date.

La résolution de l'ONU, la première à condamner la colonisation israélienne depuis 1979 — même si elle ne prévoit pas de sanctions — , a été approuvée vendredi par 14 pays des 15 membres du Conseil de sécurité. Le président du comité de planification et de construction «nous a dit que (cet examen) avait été retiré de l'agenda, à la demande du Premier ministre», avant le discours du secrétaire d'État John Kerry sur le conflit israélo-palestinien, prévu plus tard dans la journée, a indiqué Hanan Rubin, un conseiller municipal.

Il a précisé que le vote devait porter sur l'octroi de 492 permis de construire dans les quartiers de colonisation à Al Qods-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël.

R. I.