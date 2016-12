Syrie : Erdogan accuse l’Occident de soutenir Daesh

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a accusé, mardi dernier, l'Occident de ne pas tenir ses promesses en Syrie et d'y soutenir des «groupes terroristes», dont le groupe État islamique (EI). «Les forces de la coalition ne tiennent malheureusement pas leurs promesses», a déclaré M. Erdogan, lors d'une conférence de presse avec son homologue guinéen, Alpha Condé, en visite à Ankara.

La Turquie est engagée, depuis fin août, en Syrie, où elle combat notamment l'EI et les milices kurdes qu'elle considère comme «terroristes». Au moins 37 de ses soldats ont été tués depuis le début de cette opération. L'armée turque et les rebelles syriens qu'elle soutient tentent, depuis plusieurs semaines, d'enlever à l'EI son bastion d'Al Bab, à environ 25 kilomètres au sud de la frontière turque, dans la province d'Alep, où les forces d'Ankara ont essuyé, la semaine dernière, de lourdes pertes.

Le président Erdogan s'est plaint que, plutôt que de soutenir la Turquie, l'Occident préfère venir en appui à l'EI, ainsi qu'aux Kurdes du Parti de l'union démocratique (PYD) et de son bras armé, les Unités de protection du peuple (YPG), soutenus par Washington. Les Occidentaux «soutiennent tous les groupes terroristes, le YPG, le PYD, mais aussi Daesh», a-t-il assuré. «C'est parfaitement évident», a-t-il affirmé, assurant que la Turquie disposait de preuves en images. Il avait déjà affirmé que l'Occident soutenait l'EI lors d'un déplacement au Pakistan, en novembre, affirmant à l'époque que l'Occident «se tient actuellement au côté de Daesh» et que les armes des terroristes sont de fabrication occidentale.

« Cessez-le-feu dans tout le pays »

La Turquie et la Russie, qui coopèrent désormais en Syrie, se sont entendues sur un accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à minuit dans l'ensemble du pays, a annoncé, hier, l'agence progouvernementale turque. Le plan vise à étendre à l'ensemble du pays le cessez-le-feu instauré il y a deux semaines à Alep, grâce à des négociations parrainées par Moscou et Ankara, qui ont permis l'évacuation des civils des quartiers rebelles de la deuxième ville de Syrie. Interrogé, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé ne pas pouvoir confirmer cet accord. Le président turc, Erdogan, qui prononçait un discours dans la matinée, n'a pas non plus mentionné le cessez-le-feu. Un responsable rebelle syrien a, pour sa part, affirmé à l'AFP à Beyrouth, sous couvert de l'anonymat, que les détails n'avaient pas été soumis officiellement aux factions rebelles et qu'il n'y avait donc pas encore d'accord. Selon l'agence Anadolu, Moscou et Ankara veulent que ce cessez-le-feu entre en vigueur à partir de minuit. Tout comme de précédents accords négociés par les États-Unis et la Russie, celui-ci exclut les «groupes terroristes». En cas de succès, cet accord devrait être la base des négociations politiques entre le régime et l'opposition que Moscou et Ankara veulent organiser en janvier à Astana, au Kazakhstan, selon Anadolu. Une nouvelle réunion entre des représentants russes, turcs et de l'opposition syrienne armée devrait avoir lieu aujourd’hui dans la capitale turque, selon la chaîne qatarie Al Jazeera.

Aucune date précise n'a été annoncé pour les réunions d'Astana, mais la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a insisté, mardi dernier, sur le fait que cette réunion n'en est encore qu'au stade de «l'élaboration» et qu'elle ne remplacerait pas le processus de paix de Genève, où doivent également se tenir des négociations en février.

M. T. et agences