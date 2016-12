Allègement de la facture d’électricité au Sud : Promouvoir le développement

La population du Sud du pays fonde de larges espoirs sur la mesure d’allègement de la facture de consommation électrique prévue au profit des régions du Sud du pays et susceptible d’y renforcer les opportunités de développement socio-économique, notamment dans les domaines agricole et industriel. Cette mesure devra permettra, sur le plan social, la réduction des charges financières des populations du Sud, où une grande consommation d’énergie électrique est enregistrée tout au long de l’année, plus particulièrement en période des grandes chaleurs, estiment des professionnels, des opérateurs et des citoyens. Dans la perspective de développement économique, elle constituera un levier indispensable au développement économique et agricole, qui favorisera la continuité des activités, l’augmentation de la production et l’encouragement des promoteurs industriels à donner forme, à moindres coûts, à leurs projets de développement, prévoient-ils. De l’avis d’académiciens et d'économistes, la mesure projetée de revoir la facture de consommation électrique à la baisse traduit l’orientation de l’Etat vers l’apport de solutions pragmatiques aux questions inhérentes à la gestion rationnelle des ressources financières. Le Pr Ali Cheknane, enseignant en énergies renouvelables à l’université de Laghouat, présente ce recours à la réduction de la facturation électrique, à la satisfaction du citoyen au Sud, comme une solution «sage» à apporter aux préoccupations dans ces régions aux spécificités naturelles et climatiques contraignantes, couvrant quelque 80% du territoire national. L’universitaire a, à ce titre, valorisé les efforts «louables» de l’Etat entrepris ces dernières années dans l’optique de développer les énergies renouvelables et propres, le solaire, notamment ainsi que les avancées réalisées dans ce cadre constituant un créneau important pour l’impulsion de l’économie nationale, au regard de l’existence de grandes potentialités en la matière au Sud du pays. M. Moussa Djekhdam, enseignant de sciences économiques à l’université de Laghouat, a estimé, pour sa part, que cette mesure, actuellement à l’examen au niveau central, constitue la concrétisation du principe d’interactivité intersectorielle au service de l’économie nationale en général, une «sage» stratégie de distribution des acquis de développement national. Cette mesure, a-t-il expliqué, devrait servir d’incitation et d’encouragement aux investisseurs et générer de nouvelles opportunités d’empois, de soutien au développement durable par la multiplication des projets de développement avec un gain d’argent et de temps. Des membres de la société civile, de différentes catégories sociales de la wilaya de Laghouat, parmi les régions concernées par l’allègement de la facture d’électricité, manifestent une large satisfaction, dans l’expectative de l’annonce officielle de la mesure. Une mesure que le président du bureau de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) de la wilaya de Laghouat, Omar Betka, qualifie «d’attention particulière» accordée en direction des régions du Sud, et de «socle» pour les efforts d’accompagnement de ces régions pour atteindre un développement social à la hauteur des potentialités qu’elles renferment. Un membre de la représentation de wilaya de l’Organisation nationale de la société civile et de la promotion de la citoyenneté, M. Younes Charef, a qualifié, lui, l’initiative de «pas vers la réalisation de l’équilibre régional». Pour lui, cette mesure figure parmi d’autres doléances sociales visant une amélioration des conditions de vie des populations du Sud, notamment les régions déshéritées et enclavées, qui ne peut être concrétisée que par l’intensification des programmes de développement au profit du Sud du pays.



Accroître les capacités de couverture électrique au Sud



La wilaya de Laghouat, citée comme illustration de wilayas du Sud, a bénéficié, en tant que région pilote, de plusieurs projets de développement pour la réalisation, au titre du programme quinquennal de développement 2010-2014, d’un linéaire de 975 km d’électrification, urbaine et rurale, pour un investissement de plus de 13,5 milliards DA, ont indiqué les services de la Sonelgaz de Laghouat. Il est relevé, à ce titre, la réalisation jusqu’ici de 479 km, raccordant 2.412 foyers, en plus de 395 km en cours de réalisation pour l’alimentation de 600 foyers, ont-ils expliqué. S’agissant de l’électrification agricole, elle s’est vue accorder un programme de 930 km, dont une tranche de 300 km est prise en charge par la Sonelgaz, alors que le reste est confié à la Direction des services agricoles de la wilaya. Les statistiques fournies font état d’un linéaire de 100 km réceptionnés, 200 km en cours de réalisation et 300 km actuellement en phase des procédures réglementaires précédant leur lancement en réalisation. Ces opérations d’envergure permettront, une fois finalisées, la satisfaction de la demande croissante sur l’électricité induite, entre autres, par les nouveaux centres urbains et le renforcement des activités de production agricoles, sachant que wilaya de Laghouat a enregistré ces dernières années l’introduction de nouvelles expériences culturales, dont celle de la pomme de terre.



La société civile salue l’annonce de la nouvelle mesure



A El Oued, autre wilaya du Sud, cette mesure de soutien qualifiée unanimement d'«aubaine», a été largement saluée par les universitaires, artisans et porteurs de projets, car elle contribue, estiment-ils, à aider les populations du Sud et à alléger le fardeau de leurs charges de consommation électrique, engendrées par les rudes conditions climatiques. Le directeur de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz Sonelgaz d’El-Oued, Abdelouahed Hemmaz, a souligné que cette mesure entre dans le cadre des actions préconisées par l’Etat pour une meilleure prise en charge des attentes des citoyens au Sud, notamment en période de grandes chaleurs induisant une forte consommation d’énergie électrique pour la climatisation. Le Dr Rachid Khodir, enseignant au département d’information et de communication à l’université d’El-Oued, a qualifié d'«audacieuse» cette mesure qui dénote de la «célérité» de la réponse et de la prise en charge par l’Etat d’une des préoccupations insistantes des habitants d’El-Oued, entre autres wilayas du Sud. M. Ryad Rimi, de la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion a, de son côté, mis en exergue l’importance de cette mesure de soutien au yeux du citoyen, raffermissant le socle de la confiance entre ce dernier et son Etat. Des agriculteurs d’El-Oued n’ont, eux aussi, pas été indifférents à cette mesure, car ayant longuement formulé cette demande, eu égard à son impact direct sur le développement de l’agriculture et la pérennité de diverses activités afférentes. Des porteurs de projets, industriels et entrepreneurs en bâtiment, se sont, pour leur part, félicités de la mesure qu’ils présentent comme un encouragement et une incitation à la promotion de l’investissement et au développement du tissu industriel naissant dans la région.

Des avis similaires sont émis par les représentants de la Chambre de l’industrie «Souf», à sa tête Abdelkader Gori, qui a qualifié cet avantage pour le Sud de réponse «positive» aux préoccupations de la population de la région. Le président de l’instance de la société civile d’El-Oued, M. Noureddine Kaddour, a valorisé, lui aussi, l’initiative d’allégement de la facture de consommation électrique au profit des populations du Sud du pays, qui, estime-t-il, constitue un «acquis» pour la population qui a eu déjà à se plaindre, de manière pacifique, de la réception de factures «salées» de consommation électrique. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, avait annoncé dernièrement à Alger qu'une «commission restreinte» a été créée pour examiner la possibilité de réduire les factures d'électricité pour les populations du Sud, notamment durant l'été. «Cette préoccupation a été prise en compte dans le cadre de l'action gouvernementale et sur instruction du Premier ministre, et une commission retreinte se penche actuellement sur l’examen de cette question et présentera des propositions afin de prendre des mesures et des décisions à même de soulager le citoyen», a ajouté le ministre à la presse, en marge d’une séance plénière à l’APN.