4 G : Un événement phare en 2016

L’année 2016 dans le secteur des télécommunications en Algérie a été marquée incontestablement par le lancement, le mois de septembre, de la 4G dans la téléphonie mobile.Une technologie très attendue par les trois opérateurs Mobilis, Djezzy et Ooredoo, et les spécialistes s’attendent à une « meilleure » pénétration des technologies de l’information et de la communication avec l’accès à de nouveaux contenus et services, l’utilisation des objets connectés et le « développement » de la réalité virtuelle.

A la faveur de la 4G, les utilisateurs du mobile vont bénéficier d’un meilleur débit mobile, 5 à 10 fois plus rapide que celui disponible avec la 3G, impliquant de « meilleures » performances en matière de téléchargement de contenus ainsi que lors d’envois effectués à partir d’un smartphone. Le très haut débit mobile bénéficiera plus particulièrement aux entreprises dont les projets sont itinérants. Elle permet par ailleurs le visionnage en streaming de vidéo en haute définition qui sera plus « facile », de même que pour le téléchargement de contenus audio, photos et fichiers volumineux. Elle sera également d’un grand secours pour les administrations qui offrent des services électroniques, à l’instar des ministères de l’Intérieur et de la Justice ainsi qu’aux entreprises qui se sont lancées dans le e-commerce, le commerce électronique. En outre, la technologie de la 4e génération de la téléphonie mobile permettra de procéder à des visioconférences avec une image et un son « améliorés » ainsi que des discussions sans décalage, très utiles dans le domaine de la médecine. D’après les études, 10 à 20% des abonnés de la 3G, soit quelque 2 millions d’utilisateurs, vont passer à la 4G. Et pour pouvoir bénéficier des services de la 4G, il faut donc disposer d’une carte SIM adaptée et d’un appareil compatible avec cette technologie, le prix du service étant identique à celui de la 3G,

Les trois opérateurs de téléphonie mobile ont affiché leur disponibilité pour offrir un service de « qualité » et ce, après avoir accompli avec succès les tests effectués préalablement, lesquels leur ont permis d’atteindre une vitesse moyenne de connexion de 75Mb/s. Le cahier des charges stipule à ce propos que Mobilis, Djezzy et Ooredoo doivent s’engager à couvrir 10% de leurs zones obligatoires dès la première année. Ooredoo par exemple a annoncé sa capacité à couvrir la totalité du territoire algérien en 12 mois et un jour, tandis que Mobilis a affiché sa volonté de couvrir dès la première année 25% du territoire national, soit 14 wilayas. Pour sa part, Djezzy couvre actuellement 16 wilayas.

S. A. M.