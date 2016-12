AADL 2 : Plus de 60.000 souscripteurs ont choisi leurs sites

­­Plus de 60.000 souscripteurs du programme location-vente de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL) de l'année 2013 ont effectué le choix de leurs sites jusqu'à 11 heures du matin de ce mercredi, a indiqué à l'APS un responsable du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Ce nombre important a été enregistré, en dépit du rush sur le site électronique de l'AADL, a précisé le chargé de la communication au ministère, M. Ahmed Madani. Le site électronique de l'AADL consacré au choix des sites, a enregistré, depuis son lancement lundi soir à 20h00, plus de 7,5 millions de consultations mardi à 09h00 puis plus de 15 millions de consultations mercredi à midi. Ce rush a alourdi l'accès des souscripteurs au site "http://inscription.aadl.dz", mais sans la survenue de pannes techniques ou de coupures dans l'opération du choix des sites, a ajouté la même source.

M. Madani a évoqué, dans ce contexte, plusieurs tentatives échouées de sabotage du site électronique de l'AADL visant à bloquer cette opération, précisant que "ces tentatives ont été avortées grâce aux efforts de la cellule informatique de l'Agence".

L'opération du choix des sites concerne dans un premier lieu 129.000 souscripteurs à travers le territoire national, dont 40.000 à Alger. L'AADL a procédé, dès mardi, à la correction du message sur son site électronique à l'adresse des souscripteurs non concernés encore. Le message a été modifié comme suit: "Vous n'êtes pas encore programmé pour faire le choix du site. Vous serez programmé ultérieurement", au lieu de "Numéro d'inscription ou mot de passe incorrect". Le site électronique reste ouvert jusqu'à ce que tous les souscripteurs concernés choisissent leurs sites.

M. Madani a appelé les souscripteurs non concernés par l'opération, à savoir ceux dont le numéro d'inscription dépasse 40.000 à Alger, à éviter d'accéder au site électronique vu qu'ils seront programmés pour les prochaines opérations. Concernant les souscripteurs ayant perdu les mots de passe dans la wilaya d'Alger, l'AADL a ouvert un bureau à cet effet au niveau du Complexe olympique du 5-Juillet. Par ailleurs, la deuxième opération de choix des sites de logements au profit des souscripteurs du programme de Logement promotionnel public (LPP) de la wilaya d'Alger a été lancée mardi à 21h00. Cette opération concerne les souscripteurs ayant versé les première et deuxième tranches sans recevoir de décisions de pré-affectation après une première opération de choix des sites de logements dans la capitale qui a pris fin en 2015. Jusqu'à ce mardi 11h du matin, plus de 1.600 souscripteurs ont choisi leurs sites de logement sur quelque 4.000 souscripteurs concernés par l'opération à Alger. 7.000 souscripteurs n'ont pas encore obtenu leurs pré-affectations à travers le territoire national, a indiqué M. Madani.