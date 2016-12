Pour compenser une baisse de production du pétrole en vertu de l’accord de l’OPEP : Sonatrach exportera 55 milliards de m3 de gaz annuellement

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach s’appliquera, dès le début de ce mois de janvier 2017, à l’exécution du dernier accord de Vienne de l’OPEP portant sur la baisse de production du pétrole, a affirmé hier son PDG, Amine Mazouzi.

«Sonatrach va s’exécuter par rapport à la décision de l’OPEP, et on va procéder à la baisse de 50 000 barils par jour de notre production pétrolière », a indiqué M. Mazouzi, qui était hier en déplacement dans la wilaya de Boumedès où il a procédé à l’inauguration de projets réalisés au profit des œuvres sociales de l’entreprise. Le P.D.G. fera comprendre que cette baisse de la production pétrolière sera compensée par une augmentation de la production gazière. «Désormais on va se focaliser sur la surproduction du gaz naturel», a-t-il dit.

Ainsi, le P.D.G. de la Sonatrach a révélé que l’objectif de la compagnie est de parvenir à exporter annuellement une quantité de 55 milliards de m3 de gaz. Ceci en plus de la satisfaction de la demande nationale en matière de gaz naturel, laquelle fait l’objet d’une constante progression, fera observer M. Mazouzi. Présent parmi la délégation de responsables de Sonatrach qui étaient en déplacement à Boumedès, M. Salah Mekmouch, vice-président de la compagnie chargé de l’activité exploration et exploitation, a fait part à El Moudjahid que la demande nationale de gaz naturel, prise en charge par Sonatrach, avoisine les 40 milliards de m3. Le PDG, Amine Mazouzi, a, lui, mis l’accent sur les prévisions prometteuses attendues dès l’année prochaine dans le domaine de la production gazière.

Le premier responsable du groupe Sonatrach évoque «un retour en force de la compagnie», non seulement «en matière de transactions commerciales avec nos clients pour l’exploitation du gaz, mais également dans l’amont». A ce propos, la nouveauté consiste en le lancement de projets liés au domaine de la pétrochimie et de l’aval pétrolier», précisera Amine Mazouzi.

Le «retour en force» de la compagnie se traduit notamment par la signature durant cette année, et plus particulièrement durant ces derniers mois, d’une multitude de contrats de réalisation de projets, dont le plus en vue et le plus récent a été celui avec Total et portant sur la création d’une usine de pétrochimie de taille mondiale. «Tous ces projets constituent une valeur ajoutée pour Sonatrach et sont créateurs de nombreux postes d’emploi», a affirmé son PDG.



Augmentation de la production à plus de 205 millions de TEP/an, en 2017



Concernant l’accord de partenariat avec la firme française Total, actuellement en phase d’étude de faisabilité, le PDG de la compagnie se dit optimiste quant à sa consécration sur le terrain, précisant que toutes les contraintes constatées jusque-là seront résolues progressivement. Dans le domaine de l’industrie de la pétrochimie, de nouveaux contrats seront signés «dans les prochaines semaines», a encore révélé le PDG de Sonatrach, assurant une fois de plus de la création « de beaucoup d’emplois», en tant qu’objectif primordial visé par ces nouveaux contrats.

Sur un autre volet, le PDG de Sonatrach a fait part de l’augmentation de la capacité de production qui passera de 200 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) annuellement à plus de 205 millions TEP/an, en 2017. Une telle performance permettra au groupe de revenir au même niveau de production enregistré dans les années passées, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, et dans le cadre de sa politique mise en place dans le domaine des œuvres sociales en faveur de son personnel et des ayants-droit, Sonatrach a réceptionné un nouveau centre médico-social inauguré par Amine Mazouzi. La nouvelle infrastructure, si bien intégrée dans son environnement au niveau de la cité Kanagaz sise au chef-lieu de la wilaya, est dotée d’équipements médicaux et paramédicaux ultra-modernes.

«Ce nouveau centre est certes destiné aux travailleurs de Sonatrach, cependant, la population de Boumedès peut aussi en bénéficier », assure Melle Dalila Kaili, responsable au département génie civil qui a assuré un suivi minutieux des différentes étapes liées à la réalisation de cette infrastructure. Dans la localité de Zemmouri El-Bahri, le PDG de Sonatrach a également procédé à l’inauguration d’un second centre de vacances familial comprenant 104 chalets de type F3 équipés de toutes les commodités.

De retour à Alger, M. Mazouzi a inauguré un nouveau stade, au siège de la filiale GSP, réalisé selon les standards internationaux en vue d’optimiser la pratique du sport collectif.

Karim Aoudia