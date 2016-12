COMMENTAIRE : Hostilité déclarée

Les ambitions prussiennes de notre voisin de l’Ouest ne sont pas une vue de l’esprit, comme vient de le manifester de manière publique l’une de ses formations historiques. En déclarant que la «Mauritanie est une terre marocaine et les enclaves du Maroc s’étendent de Sebta au fleuve Sénégal», le secrétaire général du parti Istiqlal ne formule pas un quelconque nouveau fantasme du royaume, mais réaffirme une position qui est consubstantielle à sa charte fondatrice. Donc, ni le Roi ni ses courtisans n’ignorent une telle idée qu’ils n’ont jamais, les uns comme les autres, tenu à combattre ou à dénoncer. Si aujourd’hui le roi Mohammed VI envoie son Premier ministre à Nouakchott, pour tenter d’éteindre l’incendie, c’est parce que les Mauritaniens ont réagi vivement, estimant, à juste-titre d’ailleurs, qu’une telle attitude n’est rien d’autre qu’une atteinte manifeste à leur souveraineté et à leur indépendance, et donc une provocation très grave. Plus, le parti présidentiel exige que «tous les leaders de l’Istiqlal et les élites du Maroc présentent des excuses à la population mauritanienne» et menace d’ouvrir une ambassade de la République arabe sahraouie démocratique. Du reste, c’est ce que ces derniers auraient dû faire depuis longtemps, car ils ne peuvent pas dire qu’ils ne savaient pas que le Maroc, non seulement a mis trop longtemps pour reconnaître officiellement leur indépendance en exhibant les mêmes arguties, mais en occupant, en 1975, le Sahara occidental (qu’il a partagé au départ avec eux). Cela veut dire tout simplement qu’ils sont dans le viseur d’une monarchie résolument expansionniste et ont, par conséquent, toutes les raisons de s’inquiéter de cette hostilité déclarée.

Cette stratégie de la tension avec le voisinage traduit une impasse politique structurelle due à l’archaïsme d’une monarchie moyenâgeuse qui veut encore tromper l’extérieur en prêchant des reformes artificielles et en faisant miroiter aux populations marocaines un improbable développement qui résulterait de son occupation par la force du Sahara occidental présenté comme ses «provinces du Sud», provinces, comme on vient de le constater, extensibles à souhait. Et c’est parce que notre pays ne partage pas cette vision typiquement coloniale, ni cette stratégie conflictuelle, en défendant des principes d’une grande clarté, universellement reconnus, consacrés aussi bien par l’Organisation des Nations unies que par l’Union africaine, qu’on est accusé par le makhzen de vouloir disposer d’un accès sur l’Océan atlantique ou tout bonnement de le jalouser !

Notre pays ne connaît pas la duplicité. Avec nos voisins comme avec nos partenaires, nous défendons des principes et des intérêts. Forcément, il existe des convergences et des divergences et nous préférons aplanir ces dernières autour d’une table, par le dialogue direct et serein, dans le respect de la dignité de chacun, quand il s’agit de relation bilatérale. La question du Sahara occidental est coloniale, n’est pas bilatérale, et relève des Nations unies qui ont prévu un référendum d’autodétermination que le Maroc bloque depuis longtemps, encouragé sans doute par des pays et des lobbies qui ne veulent pas du bien à notre région. La tension et la torsion, le fait accompli, le double langage, la surenchère, la provocation sont des attitudes agressives d’un autre âge, gaspillage d’énergie et perte de temps. Le sens des responsabilités exige de la constance dans la défense des principes, la retenue en toute circonstance et le plein respect des engagements contractés pour être crédible.

Cherif Jalil