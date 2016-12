Attentat de Berlin : M. Sellal signe le registre de condoléances

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a signé, au siège de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite à l'attentat terroriste qui a ciblé un marché de Noël à Berlin.

«Nous avons appris avec affliction la tragédie qui a endeuillé le peuple allemand ami, suite à l'attaque odieuse qui a ciblé un marché de Noël et qui a fait plusieurs victimes», a écrit M. Sellal dans le registre. Et d'ajouter : «Nous condamnons cet acte inhumain et réaffirmons la nécessité d'avancer sur la voie de la lutte contre le terrorisme transnational qui représente désormais une véritable menace pour la paix et la sécurité dans le monde. En cette pénible circonstance, nous présentons à la République fédérale d'Allemagne, peuple et gouvernement, au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et au nom du gouvernement et peuple algériens, et en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées et notre profonde compassion, priant pour que les familles des victimes puissent surmonter cette épreuve.»