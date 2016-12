MC Alger 7 - US Beni Douala 1 : L'expérience a prévalu

Le Mouloudia d'Alger, tenant du titre et leader du championnat de Ligue Une, s'est logiquement imposé en huitième de finale de la coupe d'Algérie, hier au stade de Bologhine, face à la modeste formation de l'US Beni Douala par le score fleuve de 7 à 1. Sans trop forcer, les camarades de Hachoud ont fait l'essentiel en première période. Dans cette partie, tout à fait déséquilibrée, les protégés du coach Mouassa ont surtout fait valoir leur expérience. En effet, face à une naïve formation de Beni Douala, qui pratique un beau football tout de même, le doyen a principalement géré les temps forts de la rencontre en faisant par ailleurs preuve d'efficacité dans la phase conclusion. Le but inscrit en début de rencontre a beaucoup facilité la tâche au MCA. 2', Bougueche ouvre le score en reprenant de la tête le corner de Hachoud. Pris de vitesse, les coéquipiers de H'mida, plutôt bons dans l'élaboration des phases offensives, vont tenter de se ressaisir, mais ne parviennent pas à mettre en difficulté la défense adverse. 6', le tir lointain de Chouiter est bien capté par Châal. 20', la balle de Hanni est sortie en corner par Azzi. Les visiteurs croient en leurs chances et prennent de plus en plus de risques pour tenter de revenir à la marque. Ils laissent cependant des espaces aux joueurs du Mouloudia qui n'en demandaient pas moins. 22', suite à un contre mené par Zerdab, Bougueche double la mise d'une belle reprise de volée. 32', Zerdab, de la tête, porte le score à 3-0, mettant fin au suspense. Même scénario au retour du vestiaire. Les joueurs de l'USBD tentent avec les moyens dont ils disposent de mettre en danger la défense adverse. De son côté, le MCA gère son avantage en essayant d'exploiter les erreurs des

visiteurs, notamment dans

la reconversion et le positionnement. Djemaouni aggrave la marque (47'), en reprenant un centre en profondeur de Kacem. 61', alerté par Derrardjan dans la surface de réparation, Boudebouda, seul face à Azzaz, loge le cuir dans les filets en toute quiétude. 67', Zeghloul du plat du pied sauve l'honneur, en inscrivant l'unique but de l'USBD. 77', Azzi s'inscrit dans la liste des buteurs, en transformant le penalty accordé par l'arbitre de la rencontre. 89', Kacem d'un tir lointain clôture le festival de buts. Le Mouloudia termine ainsi d'une forte belle manière l'année 2016.

Rédha M.