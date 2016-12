Montage automobile : Le géant chinois BAIC réalisera une usine en 2017

Décidément, à l’approche de la fin des délais impartis pour le dépôt des projets industriels ou semi-industriels des concessionnaires automobiles, comme le prévoit la loi de finance 2014, les acteurs du marché de l’automobile en Algérie ne cessent de communiquer sur leur projet concernant l’assemblage ou bien la fabrication des pièces de rechange. En tout, une dizaine d’entreprises ont déposé leurs projets au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines.

À cet effet, un nouveau constructeur automobile chinois vient de présenter son projet de construction d’une usine automobile en Algérie. Il s'agit de la marque venue de Chine, «Beijing Automotive (BAIC)» dont l’objectif est de réaliser une unité d’assemblage au courant de l’année prochaine, 2017, avec un partenaire local, à savoir la société E.S Auto Handler.

E.S Auto Service, distributeur de la marque BAIC, a annoncé, par la voix de son directeur général, Noureddine Sariak, l'installation, en 2017, d'une usine de montage et d'assemblage de véhicules BAIC, au niveau de la wilaya de Batna. Il s’agira ainsi de la deuxième usine d’assemblage, après celle de l’entreprise GMI, spécialisée dans le montage en CKD des camions Hyundai. Fruit d'un partenariat entre la société algérienne (75%) et le groupe chinois BAIC (25%), l'usine assemblera trois modèles différents avec un châssis identique, deux dans le segment touristique et un modèle utilitaire, pour une sortie d'usine prévue au courant du second semestre de la même année. Le premier responsable de l’entreprise expliquera, lors d'un point presse au Salon de l’automobile d’Oran, que «l’usine ambitionne de recruter pas moins de 1.500 personnes et annonce qu'un plan de formation ambitieux sera lancé en s'appuyant sur l'expertise de son partenaire».

L'usine BAIC en Algérie débutera son activité avec des opérations d'assemblage et de montage pour une capacité annuelle de 6.000 voitures. Pour l'année 2018, avec l'augmentation de la cadence et de l'activité au sein de l'unité, l'objectif de «l’assembleur» sera de pas moins de 20.000 voitures. «Nos ambitions sont réalistes et le développement de notre usine se fera graduellement, selon les normes dictées par le constructeur qui est vraiment à cheval sur la qualité de ses produits», précisera Noureddine Sariak. Sur le chapitre de la formation, le conférencier soulignera qu’un grand investissement se fera sur le plan de la ressource humaine afin de garantir une qualité de produit irréprochable et un service de haute facture. «Grâce au plan de formation de nos équipes, que nous avons établi sur les court et moyen termes, qui se fera avec le soutien du constructeur, nous comptons atteindre le chiffre de 35.000 unités dans la troisième année d'activité pour finir, en 2022, avec un taux de 40%», affirmera le porte-parole de l’opérateur économique algérien.

La gamme de voitures BAIC qui sera assemblée en Algérie accueillera des moteurs essence et diesel aux normes de dépollution Euro 5. Ces derniers, et selon le conférencier, seront fabriqués à 100% en Algérie dans une usine dédiée qui arrivera dans une seconde phase.

Il est utile de souligner que Beijing Automotive (BAIC) est un constructeur automobile chinois qui fabrique des camions et des voitures sous son nom et via des coentreprises avec Hyundai et Mercedes-Benz. Le groupe allemand DAIMLER détient des parts de BAIC qui lui a racheté la marque suédoise SAAB, qui est sous la coupe de BAIC. C'est le troisième constructeur automobile chinois, avec une production de 2,410 millions de véhicules en 2014. Il est numéro un pour les camions légers, et numéro quatre pour les poids lourds.

Mohamed Mendaci