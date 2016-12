rapts et disparitions d'enfants au Sud-ouest : Mise en place de bureaux chargés des enquêtes

Un bureau spécial chargé des enquêtes d’enlèvement ou de disparition d’enfants ainsi que de la protection des personnes vulnérables, comme les personnes âgées et celles aux besoins spécifiques, vient d’être mis en place au niveau des Sûretés de wilaya de Bechar, Adrar et Tindouf, a appris mardi l’APS auprès de l’inspecteur régional de la police du Sud-ouest.

La mise en service par la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) du numéro vert 104 pour signaler l’enlèvement ou la disparition d’enfants, dans le cadre du plan national «Alerte rapt/disparitions d’enfants», est un outil dédié aux citoyens pour qu’ils puissent contribuer à la sécurisation de cette frange de la population, a précisé le commissaire-divisionnaire, Mohand Cherif Daouad.

Des policiers-enquêteurs ayant les aptitudes professionnelles adéquates sont mobilisés en permanence pour la réception et le traitement des appels de citoyens en ce qui concerne ce type d’affaires ou toutes demandes d’informations ou secours, a-t-il signalé.

La DGSN a mis en place, au titre du plan national «Alerte-rapt/disparition d’enfants», à travers la région du Sud-ouest et des autres régions du pays un dispositif policier et technique soutenu par les technologies de l’information et de la communication, dans le but d’une rapide et meilleure intervention dans les cas de rapt ou disparition d’enfants et de protection des personnes vulnérables, âgées, a-t-il expliqué.

Dans la wilaya de Bechar, et depuis la mise en service le 20 novembre dernier du numéro vert 104, un enfant disparu a été retrouvé une heure après, grâce à la rapidité du traitement de l’information et de l’intervention des policiers du bureau chargé de la lutte contre le rapt et la disparition d’enfant, ont fait savoir des officiers de la Sûreté de cette wilaya.

L’inspection régionale de la police du Sud-ouest, qui a lancé récemment un programme de rencontres de vulgarisation et de sensibilisation du citoyen sur l’utilité de ce numéro vert numéro, et sur l’importance du signalement de tout acte suspect lié au kidnapping d’enfants, a annoncé aussi la mise en service d’une nouvelle application téléphonique «Allo Chorta».

L’utilisateur, une fois ayant suspecté ce type d’actes criminels déclenchera à travers cette application sa camera qui envoie en temps réel l’image de cet acte, facilitant ainsi énormément la mission des policiers, surtout quant il s’agit d’enlèvement d’enfants ou toute autre personne, ont expliqué des officiers de cette inspection régionale. (APS)