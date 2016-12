Lancement du concours « Cirta science » en février : Favoriser la compétitivité

Le premier tour de la 9e édition du concours Cirta Science sera lancé au mois de février prochain, a appris l’APS auprès du président de l’association Sirius d’astronomie, organisatrice de cet événement. Cette expérience ambitionne de créer une atmosphère de compétitivité scientifique en premier lieu, et à encourager les lycéens à l’appréciation en plus de découvrir de jeunes talents, a indiqué Djamel Mimouni. Cette nouvelle édition concernera 62 lycées de la wilaya de Constantine, a ajouté la même source, qui a précisé que chaque établissement sera représenté par 12 élèves des filières scientifiques de la première, deuxième et troisième années, parmi ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au premier trimestre de l’année scolaire en cours.

Le président de l’association Sirius d’astronomie, qui a annoncé que ce concours portera sur «la culture scientifique», a noté que 700 élèves vont participer au premier tour dans plusieurs matières notamment, l’histoire des sciences, les sciences de la terre, les sciences naturelles, la chimie, la physique et les langues étrangères.

Parmi les participants, 60 élèves seront qualifiés pour la finale, dont les résultats seront dévoilés le 16 avril prochain, à l’occasion de Youm El Ilm (journée du Savoir), a-t-on signalé. Les trois premiers lauréats s’envoleront en août prochain, aux États-Unis pour admirer l’éclipse totale, prévue, le 21 août 2017, et prendront part à plusieurs activités scientifiques et culturelles a-t-on souligné.

Pour rappel, les distingués de la 8ème édition du concours Cirta science s’étaient rendus à l’université de Cambridge, dans le cadre d’un voyage intitulé «Sur les traces de Newton», où ils ont visité plusieurs instituts, ainsi que l'observatoire de Greenwich situé près de Londres. (APS)