Éducation : 60.000 nouveaux enseignants en formation

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué hier à Alger que 60.000 nouveaux enseignants des trois paliers de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire) suivaient une formation durant les vacances scolaires d'hiver.

«Les enseignants lauréats du dernier concours de recrutement suivent, depuis le 24 décembre et jusqu'au 31 décembre, une formation dans leurs domaines de spécialité, en psychologie et sur les concepts de base contenus dans les programmes de deuxième génération», a précisé Mme Benghebrit lors d'une visite d'inspection au centre de formation pédagogique préparatoire des enseignants du moyen et du secondaire (lycée colonel Amirouche) à Staouéli (Alger-ouest). Cette opération entre dans le cadre de la formation continue dont bénéficient ces enseignants depuis juillet. La formation est dispensée par des enseignants retraités bénévoles.

La ministre a, par ailleurs, indiqué qu'un livre résumant la structuration du programme éducatif en vigueur depuis 2013 était en cours d'élaboration et devrait être disponible vers la fin de janvier 2017.

La ministre a mis l'accent sur la nécessité de «respecter l'élève en tant qu'être humain ayant besoin d'être très confiant pour pouvoir parachever son parcours scolaire», estimant à ce propos que « la relation tendue entre l'enseignant et l'élève est l'une des raisons menant à la violence et à la déperdition scolaire».

Par ailleurs , la ministre s'est enquise au lycée « Colonel Lotfi» de Ouled Fayet du déroulement des cours de soutien pendant les vacances d'hiver auxquels ont assisté plusieurs élèves désireux de réussir notamment au baccalauréat.

Pour ce qui est des établissements qui n'ont pas encore ouvert leurs portes aux élèves durant ces vacances, Mme Benghebrit a affirmé qu’elle «prendra des mesures réglementaires à l'encontre des directeurs des établissements qui ne se sont pas conformés à l'instruction ministérielle dont ils ont été destinataires et qui stipule l'ouverture des établissements aux élèves en vue de bénéficier des cours de soutien», a-t-elle martelé.

Concernant le bilan du premier trimestre de l'année scolaire en cours, la ministre a indiqué qu'il sera rendu publique fin janvier prochain et ce, après «la collecte de l'ensemble des données y afférent à travers tout le territoire national». (APS)