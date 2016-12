CNAS : Les agences ouvertes vendredi et samedi

La Caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a annoncé, hier, que toutes ses agences de wilaya seront ouvertes vendredi et samedi prochains pour permettre aux employeurs de bénéficier, avant l'expiration des délais, fixés au 31 décembre, des facilités accordées pour la régularisation des travailleurs non déclarés.

«Toutes les agences de wilaya de la CNAS seront ouvertes durant les jours de repos hebdomadaire correspondant à vendredi et samedi, 30 et 31 décembre 2016», indique un communiqué de cet organisme. «Cette mesure s'inscrit dans le cadre des facilités accordées aux employeurs afin de permettre au plus grand nombre d'entre eux de bénéficier des mesures exceptionnelles prévues par l'article 57 de la loi de finances-2015», précise le communiqué. «La CNAS invite tous les employeurs désireux de présenter des demandes de réechelonnement pour le versement des créances de la sécurité sociale à se rapprocher des services de recouvrement des cotisations au niveau des wilayas afin de bénéficier des exonérations prévues au titre de l'article 57 et ce, après paiement des échéances dues».

«Toutes les ressources humaines et matérielles sont mobilisées pour la réception des demandes de rééchelonnement dans les meilleurs délais, avant l'expiration des délais fixés au 31 décembre, et permettre ainsi aux employeurs de bénéficier de ces facilités qui constitue une opportunité à ne pas manquer», ajoute la CNAS dans son communiqué.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, avait déclaré que «les mesures adoptées à cet effet avaient donné des résultats positifs imprévisibles, et que des milliers de travailleurs ont bénéficié de ces facilités».

Il a assuré que des mesures seront adoptées pour intensifier le contrôle en matière de versement des cotisations et de déclaration des travailleurs à compter de janvier 2017, et que les dispositions de dissuasion en vigueur seront appliquées contre les employeurs qui transgressent la loi passée la transition prévue au titre de la LFC- 2015. M. El Ghazi a mis en avant la nécessité d'un système d'évaluation et de suivi relatif au recouvrement des cotisations pour favoriser les études prospectives liées aux équilibres financiers dans le domaine des assurances sociales. (APS)