21e opération de relogement à Alger : 1.200 familles quitteront demain 16 bidonvilles

Prévue le 22 décembre dernier, la 4e phase de la 21e opération de relogement dans la wilaya d’Alger a été ajournée d’une semaine et se déroulera finalement à partir de demain. L’information a été confirmée, hier, par Abdelkader Zoukh, lors d’une visite consacrée à l’inauguration de plusieurs structures de la protection civile. « 1.200 familles qui résident dans leur majorité dans des bidonvilles de la capitale seront recasées dans des logements neufs et décents », a assuré le wali d’Alger, accompagné dans cette sortie par le directeur général de la Protection civile, le colonel El Habiri. Ce dernier acte de relogement en 2016 va permettre d’éradiquer 16 nouveaux bidonvilles et confortera encore plus la lutte contre l’habitat précaire menée depuis 2014 à Alger. Les sites en question sont situés aux Eucalyptus où plus de 240 familles étaient entassées dans le bidonville Nekhla, à Bologhine où près de 600 familles de quatre bidonvilles vont dire adieu à la malvie. Par ailleurs, plus de 200 familles concernées par le relogement de ce jeudi sont dans 5 bidonvilles de Rahmania et une quarantaine de familles habitaient 4 autres sites d’habitat précaire à Zeralda et dont le foncier servira à un projet de réalisation de logements AADL. 25 familles sont issues d’un bidonville de Staoueli. Au total, ce sont quatre projets d’utilité publique qui vont être lancés à la faveur de la récupération du foncier consécutivement à la démolition de ces bidonvilles, parmi lesquels, l’élargissement de la RN 63 à Mahelma. Sans oublier l’évacuation d’une soixantaine de familles qui occupaient 22 établissements scolaires. En revanche, et à la grande surprise, le bidonville d’El Hamiz, relevant de la commune de Bordj El Kiffan, n’est pas concerné par cette opération de relogement, alors qu’il était programmé initialement. Mais le wali d’Alger a rassuré les locataires de ce site en affirmant qu’ils seront de la partie lors des prochaines opérations. a« Il faut que tout le monde sache que toute famille qui ouvre droit au logement ne sera pas oubliée. Je souhaite seulement que les gens fassent preuve de patience », a recommandé Abdelkader Zoukh qui a révélé que les sites d’accueil des bénéficiaires de cette opération sont situés à El Harrach (cité 477 logts de Kourifa), aux Eucalyptus (cité 1200 logements de Selmani), à Rahmania (cité 400 logts) et à Mahelma (cité 300 logements de Zaatria). Il convient de rappeler que cette 4e et dernière phase de la 21e opération de relogement aura au final permis de caser plus de 3000 familles, dans la mesure où la première tranche a porté sur le relogement de 665 familles dont une grande partie du bidonville El-Hofra de Oued Smar, tandis que le deuxième acte a porté sur 387 familles habitant des bidonvilles de « Cervantès » à Belouizdad, de « Nezali Chérif » de Cheraga, du « Chemin Mackley » à Ben Aknoun et du bidonville « La ferme pilote » de Bab Ezzouar. Le 3e acte a concerné 193 familles dont la majorité est issue du bidonville « Coco plage » de Bordj El-Bahri. Du coup, les services de la wilaya d’Alger sont parvenus à éradiquer définitivement deux des derniers grands bidonvilles d’Alger. Aussi, plus de 17 hectares d'assiettes foncières seront récupérées à l’issue de cette 4e phase de relogement, portant le total de la superficie globale récupérée depuis le début de l'opération de relogement dans la capitale, en juin 2014, à près de 390 hectares, le nombre total des familles bénéficiaires de logements s’élève, lui, désormais à 46.000 unités, en attendant les dernières opérations, quatre à cinq, selon Zoukh.

S. A. M.