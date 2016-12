Choix des sites AADL 2 : Le grand Rush

Sans doute qu’au moment où nous mettons sous presse, la majeure partie des souscripteurs au programme AADL 2 ont déjà procédé au choix des sites où sont bâties les nouvelles unités de logements.

La procédure relève, à l’évidence, d’une préaffectation. Elle tient compte aussi de la confirmation de l’engagement de l’État à attribuer un logement AADL aux souscripteurs qui sont parvenus à effectuer leur choix des sites. Cela sous réserve du certificat négatif qui est toujours en vigueur, comme l’a rappelé lundi le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, lors de son intervention au forum de la Radio nationale. En cette même journée de lundi à 20h, soit à l’ouverture du portail net du choix des sites pour les souscripteurs du programme AADL2, l’engouement a été tellement manifeste que le site web en question était saturé, et de surcroit difficilement accessible aux premiers instants ayant suivi son ouverture. Des centaines, voire des milliers de citoyens concernés par cette formule d’acquisition de logement se bousculaient et voulaient ainsi accéder au même moment à ce portail.

Certains devaient être désemparés par le fait d’avoir tenté à maintes reprises d’introduire leur numéro d’inscription et leur mot de passe, mais en vain. D’autres en revanche ont pu s’acquitter avec succès de cette procédure dès le premier essai.

Et ce n’est pas une question de chance, mais simplement de quotas définis dès le départ par la direction générale de l’AADL sur la base des numéros d’inscription des dossiers des concernés qui ont eu déjà à s’acquitter par le passé du paiement de la première tranche de 21 millions de centimes pour le F3 et de 27 millions pour le F4. Les quotas concernés par cette première étape du choix des sites ont été plafonnés à 130 000 souscripteurs dont 40 000 à Alger. Pour la capitale, une dizaine de sites A sont proposés au choix des souscripteurs qui ont réussi cette procédure et qui sont les 40 000 premiers à s’inscrire au programme AADL 2.

Ainsi, au bout de quelques heures seulement après l’ouverture du portail web de l’AADL, des milliers de souscripteurs ont pu sélectionner le site de leur futur logement, dans le cadre de cette opération. Une opération devant se poursuivre jusqu'à la délivrance de la fiche de vœux, a-t-on indiqué de même source. D’autres sources concordantes ont avancé, dans la matinée d’hier, le chiffre de 35 000 souscripteurs qui ont effectué avec succès cette opération de choix

des sites qui demeure ouverte, affirme-t-on. En outre, et compte tenu du nombre important de souscripteurs, 7 millions de tentatives d’accès au site AADL ont été enregistrées. Quant aux souscripteurs ayant perdu leur mot de passe, l’Agence AADL a mis à leur disposition un bureau pour assurer leur prise en charge dans des délais optimisés. En tout état de cause, la formule AADL2 a ravivé l’espoir de beaucoup d’Algériens demandeurs de logements et dont la majeure partie se débat jusque-là dans la location payée rubis sur ongles, tant il est vrai que le marché de l’immobilier est excessivement cher et difficilement accessible, notamment pour les classes moyennes.

S’agissant du programme AADL1, celui-ci sera livré dans sa totalité à la fin du premier semestre 2017, comme annoncé par Abdelmadjid Tebboune lors de son passage ce lundi au forum de la Radio nationale. Il avait mis l’accent sur l’effort colossal de l’Etat dans le cadre de la résolution de la crise du logement, en révélant que durant la période 2000-2016, ce sont quelque 3,2 millions d’unités qui ont été distribuées à travers l’ensemble du territoire national.

Karim Aoudia