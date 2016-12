séminaire national sur le Président Boumediène : Transmettre le flambeau patriotique

Les participants au 8e séminaire national sur le Président Houari Boumediene à Guelma ont recommandé mardi, au terme de leurs travaux, d’intégrer sa pensée aux programmes des études et de recherches universitaires.

Les intervenants au cours des travaux du séminaire ont insisté également sur l’importance d’associer l’université à la mise en exergue des différentes phases historiques de l’Algérie indépendante, y compris celle où le pays fut dirigé par son second président, à savoir Houari Boumediène.

Les participants au séminaire initié par l’association El Wiam sous l’égide de la wilaya et tenu à la salle de sport de la commune Houari Boumediene, sous le thème "La nouvelle information et le renforcement du sens de la citoyenneté,chez les jeunes", ont préconisé de mettre en place le cadre juridique de la presse électronique et concevoir ses valeurs déontologiques.

Dans son intervention au dernier jour de la rencontre, l’écrivain et journaliste, Mohamed Bouâzara, a insisté sur la nécessité de transmettre le "flambeau patriotique" aux générations montantes appelées à poursuivre la marche du développement entamé par les artisans de l’indépendance.

Il a été également souligné lors des travaux le "haut niveau" de cette édition marquée par les communications de plusieurs professionnels des médias et experts dont Ali Dhraâ, Laïd Zeghlami et l’expert en technologie de l’information, Younès Guerrar.

Le président de l’association El Wiam, Mokhtar Berchaoui, a inscrit la tenue du séminaire dans le cadre des efforts de préservation de la mémoire nationale. Il a également fait état de la concrétisation de la recommandation de la précédente édition de réhabilitation de la demeure familiale de Houari Boumediene, de son vrai nom Mohamed Boukharouba (1932-1978), située dans la région Araâra au douar Béni-Addi dans la commune Houari Boumediene, distante de 12 km au Sud-ouest de la ville de Guelma. (APS)