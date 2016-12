Centre culturel islamique : Les dimensions civilisationnelles dans le Coran

«Les dimensions civilisationnelles dans le Coran», tel est le thème de la conférence débat animée par Dr Makhlouf Hamidou, hier, au centre culturel islamique d’Alger.

Devant une assistance moyenne, composée de personnalités culturelles et religieuses et d’étudiants, la rencontre organisée dans le cadre de la 18e semaine nationale du Coran, qui s’est ouverte lundi dernier au Palais de Culture Moufdi Zakaria, a permis au conférencier qui enseigne à la faculté des sciences islamiques d’Alger de rappeler les fondements de la religion musulmane en soulignant les caractéristiques qui ont contribué grandement à sa propagation dans le monde. Après avoir évoqué brièvement l’histoire du Saint Coran, Dr Makhlouf Hamidou a mis l’accent sur le choix de la langue arabe fait par Allah Tout Puissant pour propager l’Islam dans la péninsule arabique et dans le monde, et par extension, véhiculer les valeurs et principes de la civilisation musulmane. Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la préservation de l’authenticité du Livre saint, avant de parler de certaines caractéristiques de notre religion, comme le but de l’existence de l’être humain et le rôle fondamental qui est assigné à ce dernier, en termes d’adoration d’Allah, le Créateur de l’univers. À ce propos, il a souligné particulièrement l’importance de la science et du savoir en Islam, en se référant au nombre de versets coraniques et de hadiths.

Le conférencier a ensuite souligné les caractères fondamentaux de l’intention et la loyauté dans la relation de l’individu avec Dieu, en précisant que l’honnêteté dans le verbe et l’action constitue une valeur constante chez le bon musulman. L’universitaire a abordé la dimension humanitaire de la religion musulmane, en rappelant sa préservation des vies humaines dans les conflits armés, s’agissant notamment des femmes et des enfants, avant de mettre l’accent sur la morale en Islam, une morale qui place l’être humain au cœur de la création de l’univers. L’avenir de l’Islam a été également évoqué par le conférencier qui en a profité pour déplorer le décalage existant entre la théorie et la pratique dans le monde musulman, et partant, lancer un appel pour une véritable prise de conscience des musulmans face aux problèmes et défis de l’extrémisme et de la violence.

Mourad A.