Projet de code des douanes : Mieux lutter contre le crime économique

L’APN a repris, hier, ses travaux, en séance plénière présidée par M. Larbi Ould Khelifa, président de cette institution parlementaire, consacrés à la poursuite des débats du projet de loi complétant et amendant la loi du 21 juillet 1979, portant code des Douanes et aux réponses du ministre des Finances, M. Baba Ammi.

Lors de son intervention, le ministre a, de prime abord, relevé que les préoccupations, les questionnements et les observations des députés ont porté notamment sur le bilan relatif à l’application du code des douanes en vigueur ainsi que son champ d’application. Les questions ont concerné également les régimes douaniers économiques, le contrôle de conformité, la coordination avec les banques dans la lutte contre la fraude, la surfacturation, le système d’information des douanes, la formation des ressources humaines ainsi que la facilitation des procédures de déclaration de devise. Le ministre a noté ensuite que l’initiative du projet de loi s’inscrit, en fait, dans le cadre d’une stratégie axée sur six points essentiels. Il s’agit, en l’occurrence, de l’actualisation du système législatif, la création d’un nouveau système d’information, la restructuration de la direction des douanes, la création d’une base de données pour l’optimisation de la gestion des risques, la consolidation des capacités des ressources humaines et l’ouverture des douanes sur son environnement économique.



Modernisation du système de règlement des litiges



S’exprimant au sujet du bilan suite à l’application du code des douanes en vigueur, le ministre a souligné que ce texte s’adaptait avec le développement économique survenu lors de cette période marquée par les mutations économiques enregistrées suite aux réformes menées par l’Etat pour passer d’une économie dirigée à l’économie de marché. Ce texte a connu une révision substantielle en 1998, rappelle le ministre, qui met en avant que d’autres amendements avaient été effectués ensuite, à la faveur de la loi de finances et ce, pour accompagner les entreprises économiques, d’une part, et lutter contre la fraude, d’autre part. Ce projet de loi prend en charge tout l’effort national consenti dans le cadre de la numérisation du secteur des douanes et la modernisation du système de règlement des litiges, la lutte contre la fraude et l’ensemble des points énoncées au préalable. Le projet de loi comprend également les concepts consacrés par les conventions douanières internationales auxquelles a adhéré notre pays.

S’agissant de la deuxième préoccupation —inhérente au champ d’application du code des douanes—, le ministre a expliqué qu’il est question de compléter les autres lois, comme celle relative à la lutte contre la contrebande mais aussi la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger. Il ne s’agit pas d’une loi fiscale permettant des exonérations des droits douaniers, mais d’un code de procédures douanières. Aussi, les nouveautés riches et variées ont notamment pour objectif la mise en œuvre de mécanismes de contrôle davantage plus efficientes et efficaces.

Concernant la question évoquée par les députés et relative aux régimes douaniers économiques, il a été signalé que ce texte comprend nombre de régimes douaniers économiques lesquels sont sous contrôle de la direction des douanes.

La majorité de ces régimes douaniers économiques découlent du contenu des conventions internationales signées par l’Algérie. C'est dans cette perspective que les droits des usagers et partenaires de cette administration se voient renforcés. Les régimes douaniers économiques, qui constituent un levier pour la promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures, seront donc redynamisés dans le cadre du nouveau texte. Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont, pour la première fois, définis: le « cabotage » et le « transbordement ».

En effet, un article du texte définit le cabotage comme « un régime douanier permettant la circulation par mer d'un point à un point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie » des marchandises produites localement ou importées. Quant au transbordement, il est défini comme étant le régime douanier qui contrôle « le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation ». Le transfert se fait donc sous le contrôle « d'un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie ». En matière d'entrepôts de douane, le projet de loi précise les marchandises pouvant séjourner en entrepôt dont celles importées par les non-résidents, autorise l'étiquetage de marchandises dans les entrepôts et subordonne l'octroi de ce régime à un « besoin économique réel ».



Refonte des mécanismes de contrôle



Pour ce qui est de l'admission temporaire (exonération des droits de douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder les mains levées sur les cautions déposées au niveau des services des douanes. D'autre part, le projet de loi prévoit la refonte des mécanismes de contrôle à travers la mise en place de nouveaux instruments basés sur l'analyse des risques et l'optimisation des opérations de vérification et de contrôle, notamment en ce qui concerne le contrôle des voyageurs. Sur la base de l'exploitation des bases de données, il sera ainsi possible aux services douaniers d'effectuer un contrôle sélectif des voyageurs qui seront par ailleurs obligés à déclarer les moyens de paiement libellés en monnaies étrangères. Pour le contrôle du transport maritime, il est proposé d'instaurer une traçabilité en la matière par l'obligation faite « d'identification des destinataires ». Pour ce qui est de la destruction des marchandises, le texte consacre une base juridique à cette procédure, dont l'autorisation doit être délivrée par un juge, et énumère les cas des marchandises passibles de destruction. A retenir, l’article 3 du projet de loi souligne le rôle de la direction des douanes dans la vérification et le contrôle de l’application des procédures.

Pour ce qui concerne la coordination avec les banques dans la lutte contre la fraude, il est mis en relief que la direction générale des douanes a signé en 2014 une convention avec les banques dont les dispositions visent notamment à lutter contre les fausses déclarations. Par ailleurs et en réponse à la préoccupation relative à la surfacturation, il sera relevé qu’en cas de constat de surfacturation, il est immédiatement procédé au dépôt de plainte. La DG des douanes participe également dans une banque de données internationales lui permettant de déceler les cas de surfacturations. Remarque importante, à retenir, par ailleurs, la DG des douanes dont le système d’information date des années 90, œuvre à la création d’un nouveau système d’information à même de répondre au mieux à la demande. La formation des ressources humaines est l’autre élément évoqué lors des débats. A ce sujet, le ministre a souligné que la DG des douanes assure des sessions de formation cycliques et d’autres continues sont dispensées au profit des employés. Le projet de loi complétant et amendant la loi portant code des douanes vise essentiellement à permettre au secteur des douanes de s'adapter aux mutations économiques aux niveaux local et mondial et à renforcer la protection de l'économie nationale.

Ce texte découle de la nécessité de moderniser la gestion du secteur des douanes et d'actualiser le cadre juridique pour élargir ses prérogatives et renforcer son rôle dans le développement de l'économie nationale. Aussi, les amendements introduits au code des douanes sont à même de permettre de promouvoir les missions des douanes dans la protection de l'économie nationale, de s'ouvrir à la mondialisation et de protéger le consommateur. Le texte introduit des mécanismes à même de conférer aux missions des douanes davantage de transparence. Le projet de loi est de nature à renforcer les moyens de lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent, l'exportation et l'importation de produits nuisibles à l'économie nationale, tel le trafic illicite d'armes, de produits pyrotechniques et de produits chimiques.

La loi intervient dans le cadre de la diversification de l'économie nationale et la maîtrise du commerce extérieur, à la lumière des conventions signées avec les différentes instances internationales, à l'instar de l'Organisation internationale des douanes, à travers l'introduction des technologies développées pour faciliter l'enregistrement des données et le contrôle minutieux des marchandises, et la simplification des mesures administratives et judiciaires.

Soraya Guemmouri