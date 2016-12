FRONT DU CHANGEMENT - MSP : Vers une alliance ?

Le président du Front du changement (FC) , Abdelmadjid Menasra, a fait état hier à Alger de l’existence de «concertations continues» avec le Mouvement de la société pour la paix (MSP) en vue de conclure une alliance entre les deux formations politiques dans un souci de «défendre les intérêts du pays». S’exprimant au cours d’une rencontre consacrée à la présentation du bilan de 2016 et des perspectives de 2017 dans les domaines politique et socio-économique, le président du Front du changement a indiqué que «le dialogue entre sa formation politique et le MSP se poursuit», soulignant «la volonté des deux partis de conclure une alliance». Dans le même contexte, M. Menasra a salué la conclusion d’alliances entre les différents partis de l’opposition, «à condition, a-t-il dit, qu’elles soient positives sur la scène politique». Concernant les prochaines élections législatives et locales, M. Menasra a souligné la nécessité d’organiser des élections «honnêtes, libres et transparentes à même de consacrer les principes de démocratie et de contribuer à la préservation de la stabilité et de la sécurité du pays». Il a insisté à cet effet sur l’importance de «réaliser le développement, améliorer les conditions socio-économiques à la lumière de la chute des prix du pétrole, de protéger le pouvoir d’achat, les libertés individuelles et collectives, la liberté d’expression et les droits des travailleurs et de lutter contre la corruption et le clientélisme». APS