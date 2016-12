ÉCLAIRAGE : S’adapter aux nouvelles mutations

La réforme, consacrée à travers la révision du code des douanes en amendement de la loi 98-10 du 22 août 1998, modifiant et complétant la loi 79-07 du 21 juillet 1979, vise, en premier lieu, à adapter l’organisation douanière aux nouvelles mutations, tant au plan national qu’international. Un réaménagement devenu incontournable, de par la nature des défis et des missions dont est investie l’institution douanière. L’approche, en définitive, est portée par des objectifs de facilitations des procédures, d’amélioration de l’environnement des affaires, et notamment, de consolidation des missions premières des douanes, à savoir, la sécurisation et la protection de l’économie nationale à travers l’assainissement de l’activité commerciale, le renforcement des instruments de contrôle interne et d’échange de l’information, un aspect essentiel dans cette démarche. Aussi, cette réforme intègre le plan global de modernisation de l’administration douanière, en tant qu’instrument de régulation et de protection de l’économie nationale, de contrôle du commerce extérieur, de facilitation des procédures douanières mais aussi de lutte contre la fraude, la contrebande, le blanchiment d’argent, la contrefaçon et le crime transnational. Des fléaux qui montent en cadence et qui exigent la mise en place de moyens adéquats à même d’en juguler les effets. Le nouveau texte prévoit également un chapitre pour les procédures du contentieux et la qualification des infractions dont les dispositions seront clarifiées, au titre de la définition des responsabilités et des sanctions. Il est prévu, dans cette optique — la règle de prescription étant définie avec précision— que le propriétaire de la marchandise soit, pour la première fois, responsable en cas de fausse déclaration, une infraction qui chargeait, jusque-là, le seul commissionnaire en douanes. En définitive, le code des douanes, dans sa version révisée, devra « permettre aux douanes d’aller pleinement dans leurs missions économiques, de simplifier les procédures personnalisées, de revoir la question de l’éthique, cibler les zones de bureaucratie, renforcer le cadre et les instruments de contrôle », devait préciser le Directeur Général des Douanes, M. Kaddour Bentahar. La finalité des réformes, engagées en 2006, devait ajouter ce même responsable, consiste, à « ériger l’institution» en une «Douane de l’intelligence économique, qui accorde de l’importance au management, à l’information économique et à la sécurité économique».

D. Akila