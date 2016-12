Union économique eurasiatique : Signature du code des douanes

Les dirigeants des pays membres de l'Union économique eurasiatique ont signé, lundi, le Code des douanes, lors d'une réunion du Conseil économique eurasiatique suprême à Saint-Petersbourg. Les pays signataires du code, qui est le premier acte juridique important affectant le domaine de la réglementation douanière dans le cadre de l'Union économique eurasiatique, actif depuis le 1er janvier 2015, sont la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizistan. Le document sera remis au président biélorusse qui n'a pas participé à la réunion pour être signé plus tard.

Selon le président de la Commission économique eurasiatique, Tigran Sargsyan, le président, Kirghiz Almazbek Atambayev a signé le Code de douanes à l'exception d'une partie sur les régulations des activités économiques étrangères ayant besoin de clarification de certaines clauses. Pour rappel, l'union économique eurasiatique, une union fondée par la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan en mai 2014, a remplacé la communauté économique eurasiatique après la signature de son accord de dissolution le 10 octobre 2014.