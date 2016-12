Vaste mouvement à la tête des Groupes industriels publics : Insuffler une nouvelle dynamique

Plusieurs changements à la tête des groupes industriels publics ont été opérés par le ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb, à travers de nouvelles nominations, confirmations et mises de fin aux fonctions, a indiqué un communiqué du ministère. À cet effet, le ministre a opéré un mouvement partiel au niveau des directions générales des groupes Algeria Chemical Specialities (ACS), de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), du Groupe textile (GETEX) et du Groupe Elec El-Djazair. Ainsi, M. Djamal Mana, P-DG du Groupe Divindus est appelé à assurer la présidence du Conseil d’administration du groupe ACS, en remplacement de M. Derder Adel. Le P-DG du Groupe Getex, M. Hamadat El-Yazid, admis à la retraite, est remplacé par M. Malek Salah qui quitte le Groupe SNVI.

M. Oudjit Nour-Eddine, actuellement président du conseil d’administration de la filiale fonderie de SNVI, est désigné en tant que directeur général par intérim du groupe SNVI.

Le Groupe Elec El-Djazaïr est également concerné par ce mouvement avec la nomination de M. Kinane-Daouadji Djillali en tant que DG par intérim qui succède à M. Tabelsi Brahim, sorti en retraite.

"Ces changements interviennent dans le cadre du suivi régulier de l’activité des groupes publics industriels et suite aux évaluations des performances des dirigeants", souligne la même source. M. Bouchouareb a, dans ce sens, motivé ces nouvelles nominations par "l’impérieuse nécessité d’insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des groupes industriels publics pour accélérer la mise en oeuvre des plans de développement validés par le Conseil des participations de l’Etat". Pour rappel, les groupes industriels publics ont été créés en février 2015.