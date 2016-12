M.  Chelghoum A la Clôture Salon de la production nationale : « Le produit national est compétitif »

Le 25e Salon de la production nationale s’achève comme il a commencé : grandiose !

Les citoyens, contents d’acquérir un produit national de bonne qualité, s’y sont rendus nombreux et le pavillon «U», réservé aux ventes promotionnelles, a été pris d’assaut.

À l’issue de cette cérémonie de clôture, le ministre de l’Agriculture, Abdeslam Chelghoum, relève «tout de go» le développement de la production nationale, précisant que les résultats encourageants obtenus ne sont pas le fruit du hasard, mais un corollaire de la politique et stratégie du gouvernement soucieux de diversifier l’économie et de se débarrasser de la dépendance aux hydrocarbures. À ce sujet, le ministre précise que le programme du Président de la république a placé l’entreprise «sans exclusion» au cœur de l’équation économique, et se félicite de voir le produit local se frayer un bon chemin dans le marché international.



Visite de 15 000 professionnels et 500 000 citoyens



S’agissant du Salon, M. Chelghoum dira qu’il constitue une bonne opportunité aux opérateurs économiques, algérien et étranger, d’évoquer les possibilités d’investissement et de partenariat dans tous les domaines vitaux de l’économie nationale. De son côté, Tayeb Zitouni, Directeur général de la Safex entame son intervention par rappeler que la 25e édition du Salon de la production nationale s’est tenu dans un contexte économique particulier, précisant que l’objectif est à double plan : encourager l’investissement et préserver le produit national. En termes de chiffres, il fait savoir que cette édition a connu une visite de 15000 professionnels et 500 000 citoyens, soit une hausse de 20% par rapport à 2015. Dans sa brève intervention, le DG de la Safex se félicite également du saut qualitatif effectué. «La foire était il y a quelques années une vitrine de vente des produits étrangers. Aujourd’hui, au terme de moult efforts, elle devient un espace du produit national par excellence», indique-t-il devant un parterre de journalistes. Si certains produits ont atteint, selon ses dires, un taux d’intégration de 100%, d’autres ne sont pas encore au sommet. D’où la nécessité de redoubler d’efforts et songer à des démarches innovatrices. Sur sa lancée, M. Zitouni dira, non sans fierté, que le produit algérien est certes de qualité, mais aussi compétitif. Pour de meilleurs résultats, il lance un message significatif aux responsables des entreprises, les appelant à apporter leur plus-value pour concurrencer d’autres produits internationaux. Pour ce faire, il trouve qu’il est grand temps pour ces entreprises de nouer des relations de partenariats. Quant à la nouveauté de cette édition, M. Zitouni relève la première participation du ministère de la Défense nationale à travers 16 entreprises économiques.

À l’issue de cette rencontre, des distinctions ont été remises aux Président de la république, au SG de l’Ugta, au MDN, aux médias et opérateurs économiques. De la PMI aux grands groupes nationaux, 420 producteurs algériens, issus de 06 secteurs d’activités, ont proposé une gamme diversifiée de produits répondant aux besoins du consommateur algérien.

Fouad Irnatene