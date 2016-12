Le Coin du copiste : De l’authenticité de l’œuvre d’art

L’un des critères de distinction qui revient dans les déclarations lors d’événements culturels est, sans aucun doute, en dehors des paramètres de la qualité et de la thématique, celui de l’authenticité d’œuvre. En effet, toute production, dont la finalité première est le langage de l’art tel que façonné, décrypté et conceptualisé par un individu dans une visée à la fois esthétique, sociale, politique voire humaniste, pour qu’elle fasse l’objet d’un intérêt général, nécessite l’empreinte d’une identité historique et personnelle. Plus une production artistique, littéraire ou autre est immergée dans le terreau dans lequel a grandi un artiste, plus elle a de chance de correspondre à des valeurs ethniques, religieuses ou sociales d’un pays. Ce dernier est le référent culturel de base qui construit le sens et la beauté que porte en elle une œuvre donnée. Si la culture se pratique d’abord dans toute forme d’expression, elle peut également être le produit sous le prisme de son créateur, d’une forme supérieure des idées. Ces dernières, inscrites au cœur d’une création, ne peuvent, même si l’artiste est coupé de son environnement, faire abstraction des valeurs qui font la spécificité, à savoir l’authenticité d’une société qui rend crédible aux yeux du public toute production culturelle. Si la tendance actuelle de par le monde est à l’éclatement, voire l’effritement de ces valeurs au profit d’une production artistique qui se place dans les tendances les plus contemporaines de l’art

—tendances les plus modernistes et surréalistes qui s’éloignent quelque peu du substrat qui fait sens directement au milieu social—, force est de constater que dans notre pays, à l’exception de quelques essais réussis qui ont fait la notoriété de l’artiste, les œuvres sont soumises à la compréhension et au regard de la société qui ne connaît pas nécessairement ces critères de distinction dont nous parlions plus haut. La société a souvent besoin de se reconnaître comme dans un miroir pour jauger une création. Elle a, quand l’évolution de l’art est réduite à sa plus simple signification, de sens en rapport à ce qui lui est en premier lieu intelligible en étroite relation avec ses référents culturels qui font sa propre authenticité. Dans cette optique, l’artiste s’inspire le plus souvent, dans la création d’une œuvre, fût-elle la plus originale, de la réalité historique et des traditions de son pays pour aller plus loin, pour pouvoir dépasser et se dépasser lui-même tout en tenant compte de tout ce qui ressemble de près ou de loin à ce qui constitue son identité et par la même l’authenticité de son œuvre. Ce n’est qu’après un travail laborieux faisant intervenir sa sensibilité tout comme la singularité de sa création que le public accède à un autre niveau aux divers degrés de l’œuvre proprement dite.

L. Graba