Le passé construit l’avenir le présent façonne l’avenir de Mustapha Mabed : Les moments forts du sport à El Harrach

A l’occasion de la récente parution du livre relatant l’histoire et les moments forts du sport à El-Harrach, de l’auteur Mustapha Mabed, 63 ans, acteur assidu du sport local, sportif, ex-judoka et spécialiste de la discipline, éducateur, entraîneur-formateur, dirigeant élu et gestionnaire sportif à différents niveaux du mouvement sportif national, une cérémonie a été organisée au siège de l’APC d’El-Harrach, en début de semaine, à 18h, pour permettre à l’auteur de présenter son ouvrage avant sa diffusion. Sa devise Le passé construit le présent, le présent façonne l’avenir.

Des personnalités du monde sportif de la commune d’El-Harrach et des responsables de l’APC ont marqué de leur présence ladite cérémonie, fort sympathique. Les invités ont passé ensemble un moment convivial et chaleureux autour de l’auteur. Les souvenirs sur le sport à l’ex-Maison Carrée ont été évoqués en la circonstance par les présents, qui ont eu énormément de plaisir à les remémorer. Comme l’écrit l’auteur dans sa présentation de son livre intitulé Sport à El Harrach (Maison Carrée), des années d’histoire et de moments forts, la ville d’El Harrach est riche, très riche même en faits culturels majeurs, qui sont souvent méconnus du grand public. Combien sont-ils ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés pour bâtir la ville et le sport à El Harrach à travers les différentes époques, sans pour autant qu’ils soient reconnus à leur juste valeur ? Mustapha Mabed s’est investi à transcrire la mémoire du sport à El Harrach mais également à révéler sa grande ville, qui l’a vu grandir et évoluer. Son ouvrage, fort intéressant, mérite d’être lu et soigneusement rangé. Il a eu l’amabilité de passer nous rendre visite en ami, à la rédaction sportive d’El Moudjahid, pour nous remettre son nouvel ouvrage, que nous avons eu du plaisir à lire. On tient à le remercier pour son geste.

M.-A. A.