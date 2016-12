Lutte-Fala : Stage des moins de 16 ans (Fet G) à Souidania

Une quarantaine d’athlètes de la sélection nationale des jeunes talents, cadets, des moins de 16ans (F et G), sont en stage au complexe sportif de Souidani en vue de préparer les Jeux Africains de la jeunesse prévus en Algérie en 2018. Ils prépareront aussi les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront en 2019 en Argentine. Ce stage qui durera une semaine sous la houlette du staff technique de la FALA du président Rabah Chebbah. Ce dernier dira à ce sujet : «on est très optimistes par le déroulement de ce stage. On travaille depuis déjà trois ans sur le programme tracé en collaboration avec le MJS relatif à la nouvelle politique sportive en Algérie. On peut dire que tout fonctionne comme prévu jusqu’ici. On est vraiment satisfait par le déroulement du stage et ses résultats ne peuvent être que très prometteurs».

H. G.