Belgique : Six attentats déjoués en deux ans

La Belgique a déjoué six attentats en deux ans, a annoncé hier le patron de la police judiciaire fédérale de Bruxelles (PFJ), Eric Jacobs. "Je peux vous annoncer, en concertation avec l'Ocam (Organe de coordination pour l'analyse de la menace), qu'en deux ans, depuis novembre 2014 précisément, nous avons pu déjouer pas moins de six attentats, et ce en étroite collaboration avec les services de renseignement", a affirmé M. Jacobs, dans un entretien, publié hier par le journal belge La Dernière Heur. Selon lui, l'un des plus gros problèmes pour ses services est le traitement de l'information brute. "Nous faisons face depuis les attentats de Bruxelles à un flux important d'infos. Les signalements parviennent beaucoup plus qu'avant. Nous recevons jusqu'à 600 informations par jour", a-t-il dit. La Belgique a été frappé, le 22 mars 2016, par deux attentats ayant visé l’aéroport de Bruxelles et une station du métro de la capitale, faisant 32 morts et des dizaines de blessés. Selon le responsable de l'unité anti-terroriste, il n'y a pas eu assez d'anticipation en Belgique. "Nous sommes dans une phase où il faut rattraper le retard. En attendant d'avoir plus de capacités, il faut mettre des priorités. Elle sont dès lors évaluées chaque jour", a-t-il indiqué. "Vu l'augmentation du volume de dossiers, 45 % des effectifs de toute la PJF de Bruxelles est mobilisé pour des dossiers de terrorisme", a-t-il dit. À la question de savoir si les techniques d’enquête ont évolué, il a déclaré que la Belgique lutte contre le terrorisme depuis 20 ans, mais qu'"avec l’augmentation de la population à Bruxelles, les groupes n’ont cessé de se multiplier". "On compte une multitude de nationalités dans la capitale. Il n’y a pas que Daech (l'organisation terroriste autoproclamée "État islamique). Il y a d’autres mouvements radicaux et les terroristes ont adapté leurs techniques", a fait observer le patron de la PFJ.