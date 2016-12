Regard : Le réveillon, une tradition ?

Les relents d’austérité se font déjà sentir chez-nous. Dans chaque foyer, dans la rue, sur les lieux de travail ou dans le métro, on ne parle que de la fameuse ceinture à serrer, les prochains jours qui s’annoncent d’emblée plutôt durs. Se permettre les folies des années fastes et généreuses est-il aujourd’hui possible, avec les frais et les faux frais qui nous attendent pour nous «déplumer», chaque jour davantage, à chaque tournant ? En cette fin d’année, les regards semblent être moins braqués sur le réveillon, version «universelle», à l’exception de certains férus des surprises-parties, qui tiennent toujours à cette fête malgré le contexte économique difficile. En effet, si dans un passé récent beaucoup d’Algériens tenaient à marquer le passage au nouvel an, en usant et abusant des moyens financiers pour les beaux yeux du très «cher» réveillon, qui s’annonce même très tôt, à travers toutes ces offres des complexes touristiques et des tours-opérateurs qui pullulent, en pareille occasion, pour faire la «une» des médias et des canaux informels de communication, ce n’est pas le cas cette année — du moins selon la première impression qui se dégage — avec tous ces coups durs subis par les budgets des ménages, ces derniers temps. Réveillonner est certainement en train de perdre la cote, et devenir carrément un luxe, chez une bonne partie des Algériens qui ont d’autres préoccupations qui n’attendent pas. C’est le cas, par exemple, des sites livrables les prochains mois, hissés carrément au rang de priorité de premier ordre. Il faut dire que la «fièvre» de la fête de fin d’année ne tente plus comme avant, avec la tendance outrancière, à la raréfaction des ressources qui a affecté tous les ménages au point de dissuader, y compris ceux jusque-là très à cheval sur l’art et aussi la manière de vivre les premières minutes, voire même les secondes de la nouvelle année. La rationalité dans les dépenses va-elle bousculer les habitudes ? L’avenir nous le dira.

Samia D.