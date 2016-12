« Soupe de l’hiver » au profit des SDF : Le Croissant-Rouge algérien s’implique

La campagne «Soupe de l’hiver» a été lancée, la semaine dernière, à Annaba pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe (SDF), a indiqué le président du comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA), M. Abdelhamid Bouzid.

Mettant à profit son expérience dans ce genre d’opérations, le comité local du CRA a, peu avant le début de la campagne, localisé les places publiques et les sites de la ville qu’il compte cibler pour toucher le maximum de SDF et donner ainsi l’efficacité nécessaire à son travail de proximité destiné à une catégorie de personnes très vulnérables.

Ce dernier a sillonné toutes les artères de la ville et ciblé principalement les places importantes où se regroupent généralement les sans abris. Ce sont surtout la gare ferroviaire, la vieille ville, l’ex-Place d’armes, la gare routière de Sidi-Brahim et la Cour de la révolution qui sont les plus visitées par les équipes du CRA, en raison de l’attrait qu’elles exercent sur les SDF étant donné les conditions de sécurité et de luminosité que ces endroits offrent aux passagers et aux SDF. À l’issue de cette opération de recherche, il a été recensé pas moins de 24 personnes SDF. Ces derniers ont bénéficié de couvertures, de vêtements de l’hiver et de repas chauds, a précisé la même source. Par ailleurs, le comité du Croissant-Rouge algérien assure la formation de plus de 350 secouristes par an, a fait savoir son président, précisant que la période de stage ne dépasse pas les quinze jours. Dernièrement, le comité du Croissant-Rouge algérien d’Annaba a organisé une session de formation régionale aux profits des bénévoles pour les premiers secours, pour une durée de trois jours, à l’auberge de la commune de Seraidi. Quelque 24 formateurs ont pris part à ce stage régional de formation, issus des wilayas de Skikda, Constantine, El-Oued, Guelma, El-Tarf, Souk-Ahras, Tébessa et Annaba. Généralement, les personnes qui bénéficieront de ce genre de stages sont les étudiants, toutes filières confondues, notamment ceux issus de la faculté de médecine, a souligné le président du comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA) d’Annaba. Cette session a été organisée à la faveur de la forte demande des postulants à ce genre de formations des premiers secours, a-t-il ajouté.

B. Guetmi