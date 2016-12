Clubs de l’élite : Le NA Hussein-Dey boucle son recrutement

Le NA Hussein Dey a déjà bouclé son recrutement hivernal, dix jours après l'ouverture de la deuxième période d'enregistrement, en consommant les cinq licences attribuées pour chaque équipe, a appris l'APS lundi auprès de ce club de Ligue-1 algérienne de football.

Le Guinéen, Mohamed Coumbasa, fut le premier joueur à avoir été engagé par le NAHD qui a racheté son contrat de l'USM El Harrach, un autre pensionnaire de l'élite algérienne. Dans la foulée, le staff technique a décidé d'intégrer les deux joueurs, Ibrahim Ferhat et Hocine Laribi, dans l'effectif officiel après avoir passé six mois à s'entraîner avec l'équipe. Les deux dernières licences ont été accordées au Franco-Algérien, Mourad Satli, qui exerçait en Roumanie la saison passée, et Mehdi El Ouertani, un Algéro-Tunisien venu de la JS Kairouan (Ligue-1, Tunisie). Le NAHD, finaliste malheureux de la précédente édition de la Coupe d'Algérie, devient ainsi le premier club des deux Ligues professionnelles à avoir terminé son recrutement hivernal, alors que le Mercato prendra fin le 15 janvier prochain. Les Sang et Or, auteurs d'un parcours mitigé lors des dix premières journées de la phase aller du championnat, sont revenus en force au cours des cinq dernières. Ils ont terminé à la 7e place la première manche en compagnie de l'USM Bel-Abbès avec 21 points chacun, accusant un retard de neuf unités sur le champion d'hiver, le MC Alger.

Les protégés de l'entraîneur français, Alain Michel, affronteront mercredi le Paradou AC, champion d'hiver de la Ligue-2, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. La partie aura lieu au stade communal de

Dar El Beida (Alger).