Coupe d’Algérie (1/8es de finale) : PAC-NAHD, CABAB-USMH et MCS-CRB à l’affiche

Ce tour qui a débuté hier se poursuivra aujourd’hui avec au menu quelques plats aussi alléchants les uns que les autres. Le face à face derby, qui aura pour cadre le stade Omar-Benrabah de Dar El Beida, entre le PAC et le NAHD, promet énormément.

Il est certain que le PAC, même s’il ne s’agit pas de son terrain fétiche, fera le maximum pour composter son billet pour le prochain tour. On peut dire qu’il en a les moyens, comme il l’avait fait lors de l’édition précédente au stade de Bologhine devant l’USMA sur le net score de (3 à 1). Par conséquent, cette équipe qui caracole en tête de la Ligue-2 ne sera pas négligeable pour les poulains d’Alain Michel. Il est vrai que les Sang et Or sont sur une bonne voie, mais... Ils peuvent profiter, cependant, de cette bonne passe pour tenter de continuer leur aventure dans la compétition. Il est certain que la bataille sera très rude entre les deux protagonistes. Malin est celui qui pourra émettre un quelconque pronostic.

À Bordj Bou Arréridj, le CABBA sera opposé à une équipe harrachie qui est sur une superbe remontée en championnat national de Ligue-1. Les bordjis vont tout faire pour profiter de leur avantage du terrain et faire la différence devant cette solide formation. Les locaux savent très bien que les Jaune et Noir ne sont pas faciles à surprendre. Un match qui s’annonce assez équilibré, mais gare à l’excès de confiance.

Le MCS de Mourad Rahmouni et de Moussouni partira avec les faveurs des pronostics, à Saïda. Néanmoins, les Belouizdadis de Badou Zaki ne l’entendent de cette oreille. Il est vrai qu’après que la situation administrative du club s’est améliorée avec la désignation de Hadj Mohamed comme nouveau président, on peut dire que les Belouizdadis ne naviguent plus à vue d’oeil. Cette embellie pourrait leur permettre de réaliser un bon résultat ; c'est-à-dire qu’ils sont capables de poursuivre leur aventure dans cette compétition. Cependant, cette joute pourrait aller jusqu’aux prolongations.

Les Chélifiens face à des gradins vides, en raison du huis clos infligé à l’ASO, tenteront de passer l’écueil de cette équipe de l’US Tébessa qui évolue en championnat Amateur (groupe Est). Il faudra faire très attention du fait que cette équipe est allée jusqu’aux demi-finales lors de la précédente édition. Par conséquent, cette formation tébessie ne sera pas facile à amadouer. Il faudra une grande équipe de l’ASO pour espérer sortir indemne du « guêpier » tébessi.

Il est clair que la qualification pour les quarts de finale ne sera pas de tout repos pour l’ensemble des protagonistes. À partir des quarts de finale tout sera plus clair.

HAMID G.