Dans la LUCARNE : L'hôte est "Roi"

On ne le dira jamais assez, en football les relations inter-clubs occupent une place privilégiée pour sceller des rapports solides entre les uns et les autres. À quoi sert une victoire ou une belle performance, si on dira qu'elle a été acquise d'une manière contraire à l'éthique et l’esprit sportifs. On doit être très pointilleux sur les conditions que l'on doit offrir à l'adversaire lorsqu'on est l'équipe recevante. On est contraint de suivre les règles dites de bienséance, veiller à ce que l'équipe "visiteuse" ne manque de rien et l'explication finale se jouera sur le terrain ; le vrai, et non pas dans le vestiaire où l'on ne fait que changer ses vêtements, mais aussi échanger quelques bonnes paroles entre hôtes et visiteurs. Une façon de mieux se connaître pour que l'amitié et la sportivité sortent victorieuses de tous les malentendus, les incompréhensions et contrer tous ceux qui voudraient cultiver l'invective ou autres. C'est le voeu de tous. Car, avec de telles qualités, on ne peut qu'avancer dans la division où l'on se trouve. Malheureusement, les années passent et les faits négatifs, persistent. On avait vu par le passé des équipes locales offrir le vestiaire dans un état en deçà des espérances et de la décence elle-même. En effet, on avait mis (ou laissé volontairement) des excréments dans le vestiaire d’une équipe adverse, histoire de lui empester la vie, mais aussi pour lui montrer qu’elle n’était pas la bienvenue. C’est ce qui avait rendu le match pour le moins «électrique» entre les deux équipes, un geste manquant aux règles de correction, de la sportivité et du fair-play. De tels cas ont été aussi vécus par d’autres lors notre championnat national. Il est arrivé où l’équipe qui se déplace sente l’odeur intenable de l’urine qu’on aura fait couler sciemment. Des situations qui ne sont que le prélude ou l’aspect matériel et réel d’une violence latente. Car, l’équipe visiteuse voit en cette attitude négative un signe avant coureur de ce qui l’attendra sur le terrain. Et les dérapages alors sont le fruit du premier prétexte tendu pour éclater automatiquement. Il existe heureusement des cas où malgré le mauvais comportement des dirigeants locaux, les visiteurs n’ont pas pousser le bouchon plus loin au risque de déclencher des bagarres. C’est ce qui s’est passé à l’occasion de la 15ème journée de Ligue-1, au stade 08-Mai 45 lors du derby de l‘est, entre l’ESS et le DRBT. Tout le monde pensait que cette rencontre fraternelle, entre deux équipes voisines, allait se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il n’y avait aucune raison pour que les choses dérapent ou que le DRBT, une équipe très sympathique, soit mal accueillie par les dirigeants des hauts-plateaux et notamment le président de l’ESS, Hassan Hammar. C’est vrai qu’il faut reconnaître que sur le terrain tout s’est déroulé normalement et le but de Djahnit était beau, même incontestable. Finalement, tout s’est passé dans le vestiaire des Tadjenantis —c’est du moins l’entraîneur du DRBT, Lamine Bougherara, qui avait dénoncé le mauvais comportement des Sétifiens en leur cédant, selon lui, un vestiaire indigne d’une équipe de Ligue-1—. Les dirigeants de ce club d’ailleurs ont appuyé leurs accusations par des photos montrant bien l’état dégradé du vestiaire du DRBT avec des détritus de toutes sortes. Le président de l’ESS avait justifié la situation par le fait que la gestion du club n’était pas de son ressort. Un argument qui ne peut convaincre personne. Car un bon vestiaire fait partie des conditions d’accueil respectables que le club organisateur est contraint de présenter le jour du match, sinon son stade ne peut être homologué pour le déroulement d’un match. C’est ce qu’avait exigé la CAF pour domicilier des matches dans l’enceinte du 08 mai 45 lors de la Ligue des champions d’Afrique, avant le match contre les Sundows d’Afrique du sud. Remettre toutes les défaillances sur le dos de la direction du stade ne peut être considéré que comme une fuite en avant. Hamar et l’ESS doivent prendre leurs responsabilités et surtout les assumer. Il faut garder l’esprit sportif quelles que soient les circonstances et surtout lorsqu’on est club organisateur. Tout justification est en soi un faux-fuyant impardonnable !



HAMID GHARBI