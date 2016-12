Adrar : 115 participants au championnat national du « matrag »

Cent quinze (115) sportifs issus de 11 wilayas du pays prennent part au championnat national du sports traditionnel du «matrag» (bâton), qui a débuté dimanche à Adrar, à l’initiative de la Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels (FAJST). Cet évènement sportif de deux jours, qui a pour cadre la salle omnisports de l’Office du complexe sportif de la wilaya d’Adrar, s’assigne comme objectifs la vulgarisation de cette discipline traditionnelle et populaire, la réhabilitation et promotion en tant que manifestation faisant partie du patrimoine, a indiqué le président de la FAJST, Mamouni Bouterfas. Cette manifestation vise la consécration de la lutte avec le «matrag» en tant que discipline sportive algérienne et sa promotion à l’international, d’autant plus que la Fédération a édité un nouveau guide dédié à l’uniformisation des règles de pratique de ce sport.Le même responsable a, en outre, mis en valeur les efforts du ministère de la Jeunesse et Sports pour la réalisation des objectifs fixés par la Fédération, depuis sa création en 1995, pour l’intégration de ce jeu traditionnel parmi les disciplines sportives enseignées au niveau des instituts sportifs spécialisés et sa dotation, par conséquent, en équipements et matériels nécessaires. M. Bouterfas a, dans ce cadre, fait état de 12 écoles de formation dans la lutte traditionnelle à l’aide du «matrag», ouvertes dans certaines régions de l’ouest, du centre et du sud du pays, ajoutant que les efforts de la FAJST se poursuivent pour l’ouverture de structures similaires dans d’autres régions. Cette manifestation sportive nationale regroupe 16 équipes, filles et garçons, de différentes catégories, en compétition, sous la supervision d’un jury de 17 membres, pour les prix retenus pour les trois premiers de chaque catégorie