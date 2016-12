Les Crabes terminent sur une bonne note

Le Mouloudia de Béjaïa reçoit, cet après-midi au stade de l’Unité maghrebine, le Chabab de Batna. Cette rencontre, qui se jouera à huis clos, compte pour la mise à jour de la 10e journée du championnat de Ligue-Une.

Les camarades de Yaya, désormais lanterne rouge, disposent d’une belle opportunité d’augmenter leur capital points, face à une formation qui bat de l’aile depuis quelques journées. Malgré leur délicate position au classement, l’instabilité au niveau de la barre technique et la crise administrative et financière qui secoue le club, les joueurs restent animés d’une grande volonté. En témoigne le comportement de l’équipe lors de sa confrontation face au NAHD, samedi dernier au stade du

20-Août. Les coéquipiers du gardien international, Rahmani, conscients de leurs capacités, veulent absolument sauver le MOB de la relégation. Cela commence par un bon résultat lors de cette dernière sortie de l’année 2016, face à cette équipe de Batna, en quête de points aussi et qui ne va certainement pas se déplacer à Bejaia dans la peau d’une victime expiatoire. Cela permettra aux Crabes de finir l’année sur une bonne note et de profiter de la trêve hivernale pour recharger les batteries et aborder la phase retour avec de meilleures dispositions.

De son coté, le Chabab de Batna, qui flirte avec la zone de relégation, connait une instabilité flagrante au niveau des résultats. L’équipe pourrait même perdre son coach Rouabah, qui aurait déjà présenté sa démission au président Nezar. Ce qui n’arrange guère les affaires de l’équipe à la veille d’un périlleux déplacement. Pour espérer revenir avec un bon résultat de Bejaia, devront faire preuve de beaucoup détermination, en restant concentrés jusqu’au bout. Une rencontre qui promet.

R. M.