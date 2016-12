COMMENTAIRE : Mode d’emploi

Un million de micro-entreprises créées par des jeunes en une décennie, tel est le chiffre éloquent avancé lors d’une rencontre de jeunes entrepreneurs, et ce, en dépit, faut-il le préciser, de la frilosité de certaines banques à accorder les financements nécessaires aux jeunes porteurs de projets. À cet égard, le ministre de l’Industrie et des Mines a annoncé, jeudi dernier au Conseil de la nation, la création d’un fonds d’amorçage destiné au financement des études de projets des PME. Cette mesure bienvenue s’inscrit dans le cadre du projet de loi d’orientation sur le développement des PME, qui vient d’être adopté, et qui prévoit également un train de nouvelles mesures en vue de favoriser l’investissement, et plus particulièrement celui des jeunes promoteurs.

À l’évidence, le gouvernement est pleinement engagé dans l’acte de promouvoir l’emploi, notamment celui des jeunes, par une forte synergie mettant en action les organismes intervenant dans le processus de leur insertion professionnelle. La prise en charge du problème de l’emploi par le biais de mécanismes multiples et innovants que l’on connaît (ANSEJ, ANEM, CNAC...) a même retenu l’attention d’organismes étrangers qui ont salué son originalité.

Ceci dit, il ne s’agit pas simplement d’aligner des formules d’insertion, encore faut-il que l’emploi créé ait un lien avec la compétitivité des entreprises. Ce n’est pas une fin en soi destinée à satisfaire une demande, aussi légitime fut-elle, par la création formelle de postes sans retombées économiques réelles, mais une action menée avec méthode et pragmatisme.

Si les institutions concernées se doivent d’œuvrer à offrir des panels attractifs, il reviendra corrélativement aux entreprises de créer des activités nouvelles, véritablement ancrées sur de nouvelles formes de management avec des investissements humains inscrits dans la durée, en associant pour cela tous les partenaires sociaux.

La jeunesse, formée dans les universités ou les centres de formations, est un véritable gisement de potentialités qui ne demande qu’à être mis en valeur.

C’est là l’une des principales préoccupations des pouvoirs publics, et plus particulièrement l’une des priorités du programme de développement du Président de la République.

