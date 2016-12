SÉMINAIRE NATIONAL SUR LE PRÉSIDENT HOUARI BOUMEDIENE : Une gouvernance reposant sur la dynamisation des moyens de communication

Les participants au 8e Séminaire national sur le défunt président Houari Boumediene, ouvert hier à Guelma, ont affirmé que la philosophie de gouvernance de Boumediene reposait sur la dynamisation et la modernisation des moyens d’information et de communication. Le deuxième président de l’Algérie indépendante a mobilisé les moyens de l’État pour le développement du secteur de l’information, y compris au sein de l’Armée nationale populaire, a estimé le journaliste Ali Dhraâ, qui a relevé que plusieurs médias et organes d’édition et diffusion du secteur public sont venus au jour sous sa présidence.

Houari Boumediene préférait surtout «la communication directe», a encore estimé le conférencier lors de cette rencontre de deux jours, organisée à la salle de sport de la commune Houari-Boumediene, à l’occasion du 38e anniversaire de la mort du président Boumediene. La stratégie de communication de Boumediene procédait du principe d’associer les diverses classes et catégories de la société, notamment les étudiants universitaires, aux débats sur les grands dossiers intéressant la conduite des affaires publiques du pays, a estimé, de son côté, Tayeb El-Houari, secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada. L’intervenant a également souligné que Boumediene encourageait la création de revues spécialisées en direction des jeunes, des étudiants et des paysans. Le Dr Laïd Zeghlami de l’université d’Alger, dans sa communication intitulée «La promotion de la démocratie et la liberté d’expression», a souligné que 25.000 étudiants ont été envoyés se former à l’étranger sous la présidence de Boumediene, dans un souci de transfert vers le pays des technologies nouvelles. Le même universitaire a proposé de concevoir un site web dédié aux réalisations du président Boumediene, surtout que le pays compte aujourd’hui, a-t-il noté, plus de 17 millions utilisateurs de réseaux sociaux. De son côté, le Dr Mehieddine Amimour a présenté son témoignage sur les positions historiques affichées par Boumediene. «Peu de gens connaissaient vraiment Boumediene», a-t-il estimé, affirmant que l’une des personnes les plus proches de Boumediene a été incontestablement l’actuel Chef de l’État, Abdelaziz Bouteflika. Organisé par l’association El-Wiam de la commune Houari-Boumediene, sur le thème de «L’information nouvelle et la consolidation de citoyenneté chez les jeunes», ce séminaire de deux jours a été ouvert avec une projection d’un documentaire sur la période de présidence de Houari Boumediene, de 1965 à 1978, et ses principales positions. (APS)