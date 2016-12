Prochaines échéances électorales : Mobilisation totale du FLN

Le parti du Front de libération nationale a affirmé sa «mobilisation totale» pour les prochaines échéances électorales, et sa détermination à accompagner le programme du Président de la République, tout en appelant l'ensemble des acteurs politiques à «une contribution positive et à réunir les conditions en y participant et en se référant à la volonté du peuple».

Dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du bureau politique du FLN, sous la présidence de son secrétaire général, Djamel Ould Abbes, le parti a appelé l'ensemble de la classe politique à «moraliser le discours politique, à mener une compétition sur la base des programmes et à éviter le pessimisme, l'outrage et la désinformation», affirmant, à ce propos, que les assemblées élues sont «des institutions issues de la volonté du peuple algérien, et que toute remise en cause de la crédibilité de ces institutions est une remise en cause de la souveraineté du peuple», a-t-il martelé. Il a, en outre, estimé que «la campagne électoraliste hystérique menée par certains partis participe de leur crainte de se présenter au peuple avec des programmes obsolètes».

Par ailleurs, le FLN s'est engagé à mobiliser toutes les forces du parti et du peuple pour «réaliser les objectifs définis dans le programme du Président de la République».

Abordant le bilan de l'année 2016, le parti a salué «les résultats importants» réalisés par le Forum international de l'énergie, un «acquis diplomatique attestant de la crédibilité et de la renommée internationale dont jouit l'Algérie sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika», en se félicitant, par la même occasion, des «succès de la diplomatie algérienne».

D'autre part, le FLN a salué les efforts de l'Armée nationale populaire et des différents corps de sécurité qui veillent à la sécurité du pays et à la protection de ses frontières.



La commission électorale sera mise en place la semaine prochaine



Djamel Ould Abbes a annoncé que la commission électorale du parti sera mise en place la semaine prochaine. M. Ould Abbes a annoncé que le programme électoral et le bilan des mouhafadate seront présentés lors de l'installation de ladite commission. Dans le même contexte, M. Ould Abbes a appelé toutes les formations politiques à participer aux prochaines échéances électorales. Par ailleurs, il a catégoriquement réfuté des rumeurs faisant état de 25 députés exclus des candidatures aux prochaines législatives. «Le FLN n'a pas encore procédé à l'élaboration des listes électorales», a ajouté le secrétaire général du parti, rappelant que les statuts du parti permettent à tous les militants de se porter candidats «à condition de se référer à la base militante». M. Ould Abbes a réaffirmé son engagement à mettre fin à «l'achat des consciences» et à «exclure les candidats qui utilisent l'argent pour acheter leur candidature», car, a-t-il soutenu, le FLN «est dépositaire de la légitimité historique». Quant à sa participation au rassemblement organisé par le Front des forces socialistes (FFS) à Bab El-Oued, à l'occasion du 1er anniversaire du décès du leader Hocine Aït Ahmed, Ould Abbes a indiqué que «son parti a participé avec sept membres dirigeants, au regard de la place importante du défunt, considéré comme l'un des fondateurs du Front de libération nationale et l'un de ses symboles historiques». Ould Abbes a affirmé que malgré «des bonnes relations» que son parti entretenait avec le FFS, il a dû quitter la salle avec sa délégation, car le premier secrétaire de ce parti a attaqué, dans des termes violents l'État, ses institutions légitimes et l'Assemblée populaire nationale (APN) en qualifiant la majorité parlementaire d'«imposteur», ajoutant que «le FLN ne permettra à quiconque d'insulter sa composante politique, ni les institutions légitimes de l'État». Pour M. Ould Abbes, le parti FLN «a réussi dans une première étape à réunir les rangs des militants à travers le retour des anciens cadres dirigeants comme militants». Il a indiqué qu'à la faveur de la seconde étape, durant laquelle 113 secrétaires de mouhafadate ont été reçus, il lui a été fait état de 701 kasmas qui n'ont pas de siège. Le SG du parti FLN a révélé avoir reçu, dimanche dernier, l'ancien président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Bouguerra Soltani, avec lequel il «a échangé les vues sur la situation politique et socio-économique du pays», précisant qu'une autre rencontre regroupera prochainement les cadres dirigeants des deux partis pour examiner les moyens de garantir la réussite des élections.