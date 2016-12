Le Coin du copiste : L’Armée rouge perd son chœur

Une bien funeste nouvelle qui nous est parvenue dimanche dernier que cette disparation brutale de l’ensemble légendaire des chœurs de l’Armée russe, dans un accident d’avion qui transportait toute la troupe de chanteurs, le chef d’orchestre — le général Valery Khalilov — et quelques journalistes, en partance vers la Syrie, plus exactement vers le secteur de Lattaquié où la troupe s’apprêtait à célébrer le Nouvel an. C’est une grande perte pour le monde artistique à l’échelle planétaire, connaissant la notoriété historique de cet orchestre qui a sillonné toute la Russie et un certain nombre de pays avec une nouvelle gloire apportée par les artistes européens, notamment au début des années 90, pour l’immense et émouvante interprétation vocale des ces hommes habillés de leur tenue militaire et entonnant avec force des chants traditionnels et révolutionnaires. Les chœurs de l’Armée rouge qui se présentent sous la forme de plusieurs ensembles reliés à l’institution militaire et à la police russes, étaient composés d’un nombre impressionnant de musiciens et chanteurs de renommée internationale, des artistes également qui avait l’art de nous faire comprendre la grandeur du sentiment patriotique et le privilège de nous faire sentir le pouvoir des voix puissantes chantant comme un seul homme, d’une manière très profonde. Ces chœurs, connus depuis la nuit des temps, sont le reflet de l’histoire de la Russie et de l’’Union soviétique, ils ont toujours subjugué les mélomanes et les interprètes, et provoqué là où il s’étaient produits une vive émotion, entrant ainsi dans une dimension universelle. Il faut savoir qu’à l’origine, ces chœurs d’hommes ont été créés pour servir la patrie dans l’optique de «remonter le moral des troupes» et d’exalter l’idéal révolutionnaire avec un répertoire russe s’inspirant de chants sacrés célèbres, d’airs d’Opéra et de musiques populaires. Des chanteurs comme Jean-Jacques Goldman, le jeune ténor Vincent Niclo et Céline Dion, entre autres, ont collaboré avec cet ensemble et même réalisé des albums comme Rouge et l’Opéra rouge et se sont rendus dans la mythique salle du Kremlin. Décidément, les nouvelles sont tristes…

L. Graba