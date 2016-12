Clôture du 2e salon national de la calligraphie arabe : Hocine Souko consacré meilleur artiste

L’artiste Hocine Souko de la wilaya de Jijel a été consacré, dimanche dernier, meilleur calligraphe à la cérémonie de clôture du deuxième Salon national de la calligraphie tenue, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.

Le deuxième prix est revenu à Ahmed Ziouzioua de la wilaya d’Adrar, alors que l’artiste Zouhir Benchaâbane de la wilaya de Jijel a été classé troisième, a-t-on précisé. Dans une allocution prononcée à la maison de la Culture Omar-Ousseddik, à la clôture de ce salon, le ministre de la Culture a salué la création artistique et les contributions de la wilaya de Jijel dans la culture algérienne. La wilaya de Jijel dispose de plusieurs infrastructures culturelles devant permettre de redynamiser la vie culturelle dans cette wilaya et l’élargissement «des ponts d’échanges et de communication» entre les artistes, a considéré le ministre. La cérémonie de clôture de ce salon, à laquelle ont pris part les autorités locales, a été marquée par un spectacle musical animé par le jeune Mounir Boudouhane, promu de l’émission «Alhane oua chabab» et l’artiste local Youcef Benayache qui ont régalé le public présent. À son arrivée à la maison de la Culture, le ministre a visité les différents stands de ce salon et a eu à discuter avec les artistes exposants les encourageant à préserver cet art et le transmettre aux générations montantes. 36 calligraphes venus de plusieurs villes du pays ont participé à ce concours organisé dans le cadre de ce salon national, ouvert samedi dernier et marqué par la présentation de 88 tableaux reflétant les multiples facettes de la beauté et la finesse de la calligraphie arabe. (APS)