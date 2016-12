Jijel : Partenariat entre le CNRA et les instituts d’archéologie

Une convention de partenariat entre le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et les instituts d’archéologie en Algérie sera prochainement signée, a déclaré, dimanche dernier à Jijel, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. L'accord permettra d’encourager les recherches dans le domaine archéologique, notamment les opérations d’excavation et de fouilles préventives, a précisé le ministre lors d’un point de presse, organisé à l’issue de sa visite de travail dans cette wilaya. Cette convention permettra aussi, a-t-il dit, de faire émerger «des trésors enfouis et de les mettre en valeur», ce qui contribuera à enrichir les musées à l’échelle nationale et à mettre la lumière sur le patrimoine identitaire de plusieurs régions. Affirmant que son département œuvre à préserver et à valoriser les sites archéologiques, le ministre a mis en exergue le rôle des citoyens dans la protection de la mémoire collective, appelant à inculquer auprès des jeunes la culture de sauvegarde de ces sites, témoins de l’histoire du pays.

(APS)