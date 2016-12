Première exposition régionale de la créativité : Grande affluence

La première exposition régionale de la créativité, ouverte dimanche dernier à Sidi Bel-Abbès, enregistre une affluence impressionnante de visiteurs venus découvrir des talents et des créations d'associations participant à cette édition coïncidant avec les vacances d’hiver. Cette manifestation, organisée au niveau du complexe de la jeunesse Chahed-Slimane, à Haï Sidi-Djillali, a drainé une grande foule, constituée notamment de femmes, à ses stands exposant différents produits d'artisanat artistique dont des bijoux, des habits nuptiaux, des ustensiles de poterie et autres de tissage, de cuir, de broderie et de couture. Cette exposition de trois jours enregistre la participation d'associations des wilayas de Tiaret, Saïda, Mascara, Tlemcen, Mostaganem, Tissemsilt, Aïn Témouchent, Relizane, Chlef et Ouargla, a indiqué Hadjla Mansouri, présidente de l’association locale de la fille créatrice, initiatrice de cette manifestation. Cette initiative vise à créer un espace de rencontres, de promotion et de commercialisation des produits d’artisanat, surtout en cette période des vacances d’hiver et de jour de l’an où la demande est accrue sur les produits artisanaux, a-t-elle souligné. Une artisane, Kedjahed Nacéra d’Ouargla, a estimé que cette exposition est une occasion propice devant des associations et des filles créatives, pour faire connaître le patrimoine de leur région et échanger les idées et les expériences.

La première exposition est organisée dans la wilaya pour encourager le produit artisanal, surtout pour les femmes artisanes, femmes aux foyers soucieuses de préserver leur métier et de promouvoir leurs produits, a souligné Samir Chaïb, cadre à la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de Sidi Bel-Abbès. Parallèlement à cette occasion co-organisée par la CAM, l’Office des établissements de jeunes et l’APC de Sidi Bel-Abbès, des récitals poétiques de femmes sont prévus à la maison de la Culture Kateb-Yacine au chef-lieu de wilaya.

