Clôture du festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes : Professionnalisme et virtuosité

Une soirée somptueuse a été animée, dimanche soir, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïeh, à l'occasion de la clôture de la onzième édition du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes.

Le coup de cœur de cette édition est la présence record du public qui a fait salle pleine pendant toutes les soirées du festival, confirmant l’intérêt qu’accordent les citadins algérois aux musiques savantes et anciennes. La première partie du spectacle a été animée par l'Ensemble régional d'Alger de la musique andalouse dans sa catégorie junior. En effet, pas moins de 25 jeunes musiciens ont fait sensation sur scène en interprétant, avec une grande assurance, des morceaux de la «Touchi dil». Âgés entre 9 et 16 ans, la pépinière de talents a été dirigé par le maestro Youcef Nouar pour regrouper des élèves de différents conservatoires et écoles de la capitale. Les talents prometteurs ont, entre autres, interprété, pendant une heure, Meceder tahyia bikoum, un «betaihi» Malik ayn, un istikhbar vocal, enchaîné par le derdj Kda ou masaa, ensuite un premier «insiref» Ichkati fi her tabib. Passe ensuite, un deuxiéme «insiref», Kalbi yehwa min marechek, et un premier «khlasse», Rimoun ramatni, le tout réhaussé par trois voix féminines sublimes et une voix masculine. L’Ensemble régional d’Alger junior termine son répertoire par un «khlass» marocain. Fortement ovationné par le public, l’Ensemble régional d’Alger junior s’est vu remettre, par le chanteur bônois, Hamdi Benani, le trophée du festival, une attestation de participation et un bouquet de fleurs.



Front succès pour le Symposium du qanun

Suite au front succès rencontré l'année précédente lors de la première édition du Symposium international du qanun, le commissariat du festival a décidé de récidiver avec une deuxième édition, dont la clôture a eu lieu, dimanche soir, sur scène, avec un prestigieux concert animé par les professeurs encadreurs, en compagnie d'une pléiade de jeunes musiciens ayant bénéficié de cet atelier. En présence d'un nombreux public, les professeurs de qanun, venus notamment de Turquie (Göksel Baktagir), d'Irak (Ömer Ziyad), d'Azerbaidjan (Tarana Aliyeva) ou encore de de Grèce (Sophia Locrovolo), ainsi que l'encadreur algérien Mohamed Sadaoui, ont accompagné une dizaine de jeunes musiciens de qanun venus de différentes pays dont la Syrie, les Émirats arabes unis, le Maroc, la Tunisie et, évidemment, l'Algérie. Le groupe a plongé l’assistance dans l'univers mystique de cet instrument mythique avec l'interprétation d'un extrait de Bechref lekbir, du feu Mohamed Tahar Fergani, dont la onzième édition du festival lui a été dédiée. Virtuoses au qanun, les musiciens ont gratifié l'assistance d'une panoplie de solos, sous les ovations et les applaudissements du public mélomane ayant assisté à la clôture du festival. Des trophées ont été remis à l'issue du spectacle aux encadreurs, ainsi que des diplômes de participation aux jeunes musiciens qui ont pris part à ce deuxième symposium. Et puisque la onzième édition du festival a été entièrement dédiée à la mémoire de feu Mohamed Tahar Fergani, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a remis un trophée et une attestation d'honneur à l’interprète de la musique malouf, Toufik Touati, comme représentant de la famille Fergani.

Ce dernier a interprété, en dernière partie de la soirée, un récital envoûtant avec d'autres interprètes de marque des écoles andalouses d’Algérie. Il s'agit de l’école Sanaà, avec Noureddine Saoudi, et l’école andalouse de Tlemcen, avec Brahim Hadj Kacem, dans une ambiance des plus festives, en présence de pas moins de 1.600 personnes.

Kader Bentounès