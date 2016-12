REGARD : Un pont « solide » pour se ressourcer

Ce sont les vacances scolaires d’hiver les plus longues pour les élèves. Dix-huit jours, pour reprendre des forces, préparer l’examen décisif du baccalauréat et autres épreuves du deuxième trimestre, mais aussi se permettre quelques caprices, comme se lever tard, par exemple ou encore sortir avec les amis. En fait le «break» est tellement attendu par tous qu’il ne peut passer comme ça, sans le fêter, le vivre même jour pour jour. Certes, à chacun sa manière de «respirer» cette liberté temporaire, après près de quatre mois de travail sans relâche, pour briller et être le meilleur, parfois même éviter les pires réactions et les inévitables chapelets de remarques souvent mal placées qui sapent le moral, une chose est sûre, les élèves tout comme leurs parents vivent le même stress des examens, et ont besoin d’une petite trêve pour recharger leurs batteries. Les vacances sont sacrées, cela s’entend, pas seulement pour réviser ou «rattraper» là où on a fauté, par manque de préparation, parfois, par malchance, mais également pour reprendre des forces. Et ce ne sont sûrement pas les pédagogues et les psychologues qui vont contester l’importance de ce pont pour l’élève. Ce ne sont sûrement pas ces cours de soutien qui vont gâcher la fête des écoliers lesquels méritent, sans le moindre doute, de se ressourcer. En tout cas, en attendant la reprise du train-train quotidien, l’heure, est à la détente, aux sorties récréatives, en plein air et les loisirs, pour rompre avec l’ambiance des classes. Et les Sablettes, le jardin d’Essai et parc zoologique reste, en ces jours ensoleillés, la plaque tournante pour ces vacanciers. S’oxygéner et se défouler sont d’une extrême importance pour les apprenants tout comme les échauffements pour un sportif.

Samia D.