Sétif : Saisie de 16 quintaux de tabac moulu

Poursuivant la lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes, la fraude et la contrefaçon de produits portant atteinte à la santé du consommateur, à l’instar du tabac et son acheminement dans des ateliers de transformations dissimulés, agissant précisément dans le domaine de la contrefaçon, les services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif, viennent une fois encore de frapper fort et ont procédé à la saisie d’une importante quantité de tabac.

Agissant sur renseignements recoupés faisant état d’une personne transportant à bord d’un véhicule commercial une importante quantité de tabac brut, émanant d’une commune environnante, les services de la Sûreté de la daïra de Salah Bey au sud du chef-lieu de la wilaya, ont mis en place un dispositif fondé sur le contrôle inopiné et intercepter ainsi le véhicule en question qui avait à son bord une quantité de 16 quintaux de tabac moulu destiné à la contrefaçon et à la consommation. L’opération qui n’est pas la première du genre dans cette région a pu être déjouée par les services de police, a permis l’arrestation d’une personne impliquée dans le transport de ce produit procédant par la même à l’immobilisation du véhicule en question dont la fouille minutieuse à permis aux éléments de la Sûreté de daïra de Salah Bey, de mettre la main sur cette quantité de tabac moulu destinée à la fabrication de cigarettes.

Après l’acheminement du véhicule vers le siège de la sureté de daïra, à son bord une quantité de 16 quintaux de tabac, une enquête approfondie a été ouverte autour des tenants et aboutissants de cette affaire précise le communiqué de la cellule de communication et des relations extérieures de la Sûreté de wilaya. Une procédure judiciaire a été établie et transmise au procureur de la République près le tribunal de Ain Oulmène pour détention et transport illégal de produit tabagique pour la fabrication de cigarettes destinées à la commercialisation illicite. La quantité de tabac moulu saisie a été remise aux services habilités.

F. Zoghbi