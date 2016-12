Jumelage inter-hôpitaux : 56 interventions à M’sila

Un staff médical du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif a entamé un programme de 56 interventions chirurgicales au profit des enfants souffrant de malformations génitales au niveau de l'établissement public hospitalier (EPH) d’Ain El Melh (M’sila), a-t-on appris lundi, auprès de la direction de l’EPH d’Ain El Melh.

S’inscrivant dans le cadre d’un jumelage entre les deux établissements de santé, les spécialistes en chirurgie infantile ont examiné, depuis dimanche, un total de 216 enfants pour des malformations génitales, issus des communes de la daïra d’Ain El Melh, a précisé la même source détaillant que 56 cas ont été programmés pour des interventions chirurgicales.

Ces actes médico-chirurgicaux ont épargné aux malades le déplacement vers d’autres wilayas pour les soins nécessaires et ont permis d’alléger la pression sur les autres hôpitaux, a-t-on encore noté soulignant que ces journées médicales ont assuré une formation pour les praticiens de l’hôpital d’Ain El Melh. L'ensemble du personnel médical et paramédical de cet hôpital ainsi que les moyens et équipements médicaux nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de ces journées, a-t-on conclu.



Un staff médical du CHU Nafissa-Hammoud à Tindouf



Dans le cadre des opérations de jumelage inter-hôpitaux, un staff médical du centre hospitalo-universitaire (CHU) Nafissa-Hammoud d’Hussein Dey entamera la fin du mois en cours, une visite dans la wilaya de Tindouf. Cardiologue, néphrologues et des ophtalmologues auront pour mission d’effectuer des actes opératoires, des consultations au profit des malades et des formations pour le personnel médical.

En ce qui concerne la néphrologie, les consultations détermineront les cas qui nécessiteront les greffes rénales et pour la cardiologie les médecins feront des consultations et vont s’enquérir des besoins locaux en cardiologie. Il faut dire que le CHU Nafissa-Hammoud d’Hussein n’est pas à sa première opération de jumelage. En effet, plus de 500 consultations ophtalmologiques ont été effectuées l’année dernière au profit de patients à travers la wilaya de Adrar, dans le cadre d’un jumelage inter-hôpitaux avec l’Etablissement public hospitalier, EPH, Ibn-Sina. Encadrée par des ophtalmologues, l’initiative appelée à rapprocher les prestations médicales du citoyen a été effectuée au niveau de quatre polycliniques dans les communes de Sebaâ, Timimoune, Bouda et Tamentit.

Elle a permis, en outre, d’effectuer 70 consultations médicales spécialisées en chirurgie pédiatrique au niveau de la polyclinique de Tililène (commune d’Adrar), par trois spécialistes en pédiatrie et anesthésie-réanimation, en plus d’interventions chirurgicales réussies pour deux cas graves pris en charge au niveau de l’EPH Ibn-Sina à Adrar.



W. Benhamed/ APS