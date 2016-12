association «Iqraa » : Soutien aux femmes entrepreneures

La présidente de l’Association algérienne d’alphabétisation Iqraa, Mme Aïcha Barki, a réitéré son appel aux présidents des APC pour l’octroi de locaux pour la mise en place de nouveaux centres d’alphabétisation de proximité. «Cette incitation à créer de la richesse dans leurs localités pousse les présidents d’APC à requérir le soutien de citoyennes formées (…)», a-t-elle déclaré.

Selon la présidente de l’association «le chemin est encore assez long pour venir à bout de ce fléau… mais c’est avec l’espoir que tous les défis fixés, soient relever d’ici 2020 et que l’éducation pour tous devienne une réalité malgré les résistances socioculturelles sur les principes de l’égalité des chances et les mentalités rétrogrades», a-t-elle indiqué lors de d’une journée de sensibilisation sous le thème «L’association Iqraa dans l’accompagnement de la femme entrepreneur» qui a eu lieu à l’Institut National de la Formation Professionnelle. Présidée par Mme Aicha Barki, présidente de l’Association algérienne d’alphabétisation Iqraa et Mme Akila Chergou, directrice de la formation continue des relations intersectorielle au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnelle cette rencontre d’envergure s’est axée sur le rôle joué par l’association dans la prise en charge de la formation et l’intégration de la femme entrepreneur.

En marge de cette journée d’information Mme Barki a indiqué que la rencontre vise la sensibilisation envers la femme entrepreneur et le partenariat entre les deux parties l’association Iqraa et le ministère de la Formation professionnelle, et ce, avec les mécanismes que l’Etat a mis en place...», et d’ajouter «nous avons, depuis le mois de septembre, commencé à sillonner toutes les wilayas où il existe des centres dans le but de sensibiliser». Elle a, en outre, rappelé que le but de l’association est de mettre en place des centres de proximité à travers le territoire national, «car ce sont ces centres de proximité qui rendent service à la population et qui sont rapides, utiles et qui donne de la valeur à la personne qui s’alphabétise et qui se forme, car son autonomisation ne peut venir qu’avec le travail qu’elle peut acquérir», soulignera Mme Barki.

L’expérience Iqraa a démontré l’effet de réhabilitation des femmes dans leur environnement, Elle a cité à titre d’exemple l’expert ayant mené l’étude d’impact du centre de Attabla estimant que «les femmes sont devenues visibles et participatives et responsables un changement important dans le comportement des citoyens du village de Attabla par rapport aux femmes du village». Depuis sa création, l’association a contribué à l’alphabétisation de plus de 1.781.000 citoyens dont 1.643.906 femmes à travers 21 wilayas. Le programme d’alphabétisation, formation et intégration des femmes (AFIF) a permis de former et d’autonomiser plus de 23.000 jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans. De son côté, la directrice de la formation continuée des relations intersectorielle au MFEP a affirmé «nous avons mis en place, parmi tous les dispositifs qui s’adressent à toutes les catégories socioprofessionnelle, un dispositif particulier pour accompagner les populations qui bénéficient de l’alphabétisation de qualification professionnelle leur permettant de créer leur propre activité génératrice de richesse avec un accompagnement de l’ANGEM». «Ensemble dans le cadre d’un accord de partenariat qui a été mis en place par une circulaire et réglementée autant que dispositif à par entière…», a expliqué Mme Chergou. En matière de chiffres elle a indiqué que «depuis la mise en place de ce dispositif plus de 17.500, dont la majorité sont des femmes, ont bénéficié de ce dispositif… plus de 1860 femmes enregistrées en 2015». Il y a lieu de rappeler que le taux de l’analphabétisme a reculé depuis 2007 en Algérie selon les statistiques de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA). Le taux d’analphabétisme est désormais de 12,33%. Bien loin des chiffres de 2005, année durant laquelle l’Algérie faisait partie des pays arabes les plus touchés avec un taux de 25,5% soit 7 millions de personnes analphabètes. Pour faire face à ce phénomène, une stratégie avait d’ailleurs été mise en place par les pouvoirs publics afin de réduire ce taux de moitié. Il semblerait que ce soit chose faite si on considère les données actuelles. La Stratégie nationale d’alphabétisation (SNA) mise en place en 2007, a intégré le mouvement associatif et permis la réinscription de plus de 3 millions de personnes dont 86% de femmes entre 2007 et 2016, rappelle l’ONAEA.



Sihem Oubraham