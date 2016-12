Syrie : Daesh exécute 30 civils

Au moins 30 civils ont été tués par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) à Al-Bab, dans le nord de la Syrie, a déclaré l'armée turque. "Au moins 30 civils qui cherchaient à s'enfuir d'Al-Bab ont été tués hier (dimanche) dans une attaque de l'organisation terroriste EI", a déclaré l'état-major turc, cité par l'agence Anatolie. Des factions armées syriennes appuyées par l'armée turque tentent depuis plusieurs semaines de reprendre Al-Bab à l'EI. Seize soldats turcs y ont été tués par les terroristes mercredi, journée la plus meurtrière pour l'armée turque depuis le déclenchement, en août dernier, de son offensive dans le nord de la Syrie visant à la fois l'EI et des milices kurdes. Ankara a réclamé hier un appui aérien de la coalition internationale menée par les Etats-Unis pour soutenir l'assaut des forces turque contre la ville d'Al-Bab. "En ce qui concerne nos opérations à Al-Bab (...) la coalition internationale a le devoir d'assumer ses responsabilités, notamment en matière de soutien aérien", a déclaré le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin.

Interrogé hier sur leur situation, le porte-parole de la présidence Ibrahim Kalin s’est contenté de répondre que 226 membres de l'EI avaient été tués à Al-Bab lors des opérations la semaine dernière. A Palmyre, au moins 25 éléments du groupe Daesh ont été abattus par les forces gouvernementales syriennes, a rapporté hier l'agence de presse syrienne SANA. "De violents affrontements ont opposé les forces gouvernementales et les terroristes dans la banlieue ouest de la ville antique de Palmyre", a indiqué une source sécuritaire syrienne, citée par SANA. "25 terroristes ont été neutralisés et plusieurs dizaines d'autres blessés", a-t-elle précisé. L'agence a également rapporté la destruction d'armes et de munition qui étaient en la possession des terroristes.