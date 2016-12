La PME à Oran : Éligibilité de plus de 610 projets

Pas moins de 613 projets de petites et moyennes entreprises (PME) ont été éligibles, dans la wilaya d’Oran, au financement triangulaire du dispositif Angem-Banque-promoteur au titre de l’année 2016 dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris du directeur local de l’Agence nationale de gestion de microcrédit. Seuls 9 dossiers d’aide au financement du micro-crédit ont été rejetés pour non-conformité par la commission d’éligibilité au dispositif ANGEM, a indiqué à l’APS, Redouane Bentayeb, soulignant que la plupart des demandes ont été satisfaites. Selon le responsable, 170 dossiers de création de micro-entreprises ont été financés en 2016, avec un taux bonifié dans le cadre d’un financement triangulaire.

Ces projets devront générer 315 emplois. Le secteur des services occupe la première place avec un financement de 136 dossiers, suivi du commerce 16 et des très petites entreprises (TPE) avec 9 dossiers et 2 seulement pour le secteur du BTPH, a-t-il expliqué. Le créneau du transport a été provisoirement gelé en raison de l'instabilité du marché autour du prix des véhicules et de leur disponibilité, a-t-il fait observer. Pour ce qui est du prêt pour l’achat de matières premières pour l’année 2016, le même interlocuteur a avancé le chiffre de 550 dossiers ayant bénéficié de cette forme de financement, soit près de la moitié des postulants, signalant 1.027 dossiers éligibles à ce prêt.

L’objectif pour l’année 2016 est atteint, aussi bien pour les activités financières que pour les activités non financières, notamment en ce qui concerne le programme de formation et l’initiation à la gestion en direction des très petites entreprises (TPE) et des associations, a-t-il souligné.

Il a rappelé, à ce propos, la formation de 11 associations dans le cadre du programme «Nassij», de formation en partenariat avec «Handicap international» pour l’accompagnement des promoteurs.